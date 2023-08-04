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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 сер, 2023 15:44
prodigy написав: Zebra написав:
Навіть якщо котлом буде опікатися ОСББ, це все одно дорожче
3 роки за французькою котельнею на верхньому 17му поверсі доглядав директор ОСББ, прийшли з перевіркою: дали штраф і сказали що має бути окрема людина(котельник),і він має доглядати 8годин( тобто треба 4 котельника, тому що має бути вихідні дні або на лікарняному), порахували і вирішили, що 4 додаткових ОСББ не потягне ( тобто ще 3к дол в місяць), закрили котельню і перейшли на обігрів від Центрального опалення (яке стало 25/м2, а було 6грн/м2 на власній котельні), через пару років почали ще додавати по 2к грн на рій на "загальні втрати тепла". Краще мати власний будинок, де сам собі голова? грій два приміщення(до +18-20с), а решта при 12/14с
Зашибісь - люди проміняли тариф і можливість економити на колгосп - ось вам і осбб і деградація модних мопів - скоро в них буде сидіти бабуся і варити борщ - бо охорона чи консьерж - дорого)
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Додано: Чет 03 сер, 2023 16:24
cherchiltank написав:
Якщо власний будинок і теплий пол то уже 21 комфортно, я в 23 всмажуся навіть якщо голим буду ходити) ще й вологість зимою при плюс 24 в квартирі така що волосся дибки)
Я за квартиру писав без теплих полів. Вологість - так, але я цю проблему вирішив осушувачем повітря компресорним за 8к грн. Крім того, що він чудово сушить повітря, він ще й підігріває його трохи. Умовно, якщо на вході 22 градуси, то на виході вже 25-26. А електроенергії їсть всього 230W в годину, я в минулу зиму навіть конвектор вже не включав.
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Додано: Чет 03 сер, 2023 16:26
Striker написав: cherchiltank написав:
Якщо власний будинок і теплий пол то уже 21 комфортно, я в 23 всмажуся навіть якщо голим буду ходити) ще й вологість зимою при плюс 24 в квартирі така що волосся дибки)
Я за квартиру писав без теплих полів. Вологість - так, але я цю проблему вирішив осушувачем повітря компресорним за 8к грн. Крім того, що він чудово сушить повітря, він ще й підігріває його трохи. Умовно, якщо на вході 22 градуси, то на виході вже 25-26. А електроенергії їсть всього 230W в годину, я в минулу зиму навіть конвектор вже не включав.
В мене навпаки - ставлю зволожувач, бо зимою коли топлять у будинку 18-20 вологість)
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Додано: Чет 03 сер, 2023 17:03
Faceless написав:
Котельня ефективніша за інд котли, а на транспортування втрати при масштабі дому/комплексу мінімальні. Обслуговування одної котельні дешевше, ніж сотень малих котлів. І безпечніше
это вам так хочется. на практике ни разу не встречал чтобы котельная обходилась дешевле. Допустим квартиру со своим котлом я могу закрыть на любой срок и платить только небольшую абонку (45грн). Начинать отопительный сезон и заканчивать когда удобно мне.
Моему котлу 12 лет, как раз в прошлом месяце приглашал специалиста из облгаза для обслуживания, он снял крышу всё проверил, ещё проверил вытяжку, сказал всё норм, делать ничё не надо, перпетуум мобиле, с вас 100грн и ушел. Всё обслуживание, которого вы почему-то боитесь. Это для застройщика котельная проще, по газу в каждую квартиру много гемора.
По безопасности, как много взорвалось котлов за год? а в дтп сколько погибло?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 03 сер, 2023 17:14
vitaliiangel написав:
По безопасности, как много взорвалось котлов за год? а в дтп сколько погибло?
Газовий котел, на відміну від котла паровоза, корабля чи іншої теплової машини - не може вибухнути. Тому що там фактично немає підвищеного тиску. Вибухає суміш газу з повітрям. Таких випадків відомо чимало. Місяць назад в Києві на Лівому березі був випадок.
Вітальєн, ти все таки читай книжки і приймай таблетки. Для покращення пам,яті(((
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Додано: Чет 03 сер, 2023 18:18
vitaliiangel написав:
это вам так хочется. на практике ни разу не встречал чтобы котельная обходилась дешевле.
І банато на вашій практиці було котелень на будинок чи групу будинків?
vitaliiangel написав:
Начинать отопительный сезон и заканчивать когда удобно мне.
Це вирішується наявністю лічильника і можливістю перекрити опалення на квартиру.
vitaliiangel написав:
По безопасности, как много взорвалось котлов за год?
Інд котел - це газ в кожну квартиру. Майже щороку випадки трапляються, нажаль.
Щоб котельні вибухали взагалі не чув
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Додано: Чет 03 сер, 2023 18:25
Faceless написав:
І банато на вашій практиці було котелень на будинок чи групу будинків?
По порядку
1 Котельня районна...- ККД 70% , втрати на транспортування тепла - половина в результаті до квартири доходить в кращому випадку 35% енергії спалених енергоресурсів
2 Котельня будинкова- ККД 80%, все одно присутні втрати тепла при транспортування , хоча й не більше 15%
3 Газовий котел - ККД 75% ( те що пишуть 90% - то і Ви куме кажіть), втрати на транспортування відсутні
Витрати на працівника який слідкує - відсутні
Можливість легкого регулювання витрат енергоносія...
Тому
Як на мене а двоконтурний газовий - виграє на раз в районної котельні, і теоретично в будинкової...
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Додано: Чет 03 сер, 2023 22:51
Faceless написав: vitaliiangel написав:
Начинать отопительный сезон и заканчивать когда удобно мне.
Це вирішується наявністю лічильника і можливістю перекрити опалення на квартиру.
Перекриття опалення не звільняє від оплати "мінімального питомого споживання".
Централізоване опалення включати можуть коли вже давно холода, наприклад 31.10 замість 10.10. І відключати так само.
Індивідуальне опалення також гарантує гарячу воду. Котли двухконтурні.
Тобто до витрат центрального опалення треба додавати - необхідність в лічильнику тепла і дороговартісної повірки. Необхідність мати лічильник на гарячу воду і так само платити за повірку. А ще платити абонплату за горячую воду і за полотєнчік.
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:00
Zebra написав: Faceless написав: vitaliiangel написав:
Начинать отопительный сезон и заканчивать когда удобно мне.
Це вирішується наявністю лічильника і можливістю перекрити опалення на квартиру.
Перекриття опалення не звільняє від оплати "мінімального питомого споживання".
Звільняє, якщо це котельня будинку, а не міське ЦО
Полотєнчик ставите електричний і не паритесь
Повірка раз на 4 роки зовсім не дорого
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:11
Faceless написав:
Інд котел - це газ в кожну квартиру. Майже щороку випадки трапляються, нажаль.
Щоб котельні вибухали взагалі не чув
1-2 раза в год на 30 млн Украину...ужас-ужас
Faceless написав:
Це вирішується наявністю лічильника і можливістю перекрити опалення на квартиру.
перекрыли и ничего не платите? не верю. Котельную нужно обслуживать, если её обслуживание не идёт отдельным счётом, значит оно сидит в квитанции осбб. Может это не дорого, честно не знаю. Не может быть такого, чтобы одни платили за обслуживание, а другие нет. А свой котел хотите обслуживаете, хотите нет. И можете выбрать организацию, которой доверяете, или в которой работает ваш кум.
Есть другой кейс, в новострое сказали подключат котельную, когда 50+ % квартир будут готовы платить за тепло. Как известно, как раз 50% квартир инвестиция, с целью перепродажи или какой-то ещё, остальные тоже не все спешат с ремонтами, а кто спешил как минимум год топил электричеством. Нагрузка на сети, и кстати безопасность, купят на олх советский калорифер, вы ж это не контролируете. А котёл с мусорки вам газовая компания не запустит. Ещё и доки на котёл проверяли, что куплен не у барыг.
Ну и теплопотери, воду нагрели и тут же передали тепло в соседнюю комнату или через 20 этажей. Есть разница?
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