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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 сер, 2023 06:41
Striker написав:
Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.
"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
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rjkz
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 07:10
rjkz написав: Striker написав:
Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.
"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
Rjkz, можливо, у вас товстий шар підшкірного жиру?))
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:53
В мене температурні вподобання такі як у rjkz. Зараз періодично ставлю кондиціонер собі на 18. Взимку мені комфортно при 18-19°, і це без потреби сидіти в кофті і теплих шкарпетках.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:32
rjkz написав:
"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
Я вже все пробував, можете мені не розповідати. І купався холодною водою, і спав навіть при 14 градусах пару разів. При 18-19 градусах в мене вже починає боліти і першити в горлі, навіть якщо добре укритий - все одно вдихаю холодне повітря. Комусь може і норм, але не мені. Так що все індивідуально.
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Striker
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:52
rjkz написав: Striker написав:
Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.
"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
много наших соотечественников поехали в майами. говорят там хорошо.
посмотрел температура 28 ночью, 34 днем (на сайтах пишут что по ощущениям как 45)
читая вас понимаю что у каждого свое "хорошо"
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:09
Нумізматика УКРАЇНА написав: rjkz написав: Striker написав:
Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.
"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
много наших соотечественников поехали в майами. говорят там хорошо.
посмотрел температура 28 ночью, 34 днем (на сайтах пишут что по ощущениям как 45)
читая вас понимаю что у каждого свое "хорошо"
Ну звичка до холодного душу – це відома кортизолова наркоманія, як і купання в ополонці.
А взагалі давайте реально зійдемося що кожному своє, Майамі-Біч це відмінне місце для поціновувачів тропіків, в 100F і повної вологості хіба що спортом займатися незручно або на ровері кататися, а так відмінна температура для тих хто шарить.
Так і з температурою в будинку, це дуже індивідуально, тому одружуватися треба з однаковими в цьому плані, інакше будете страждати.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 04:32
Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.
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rjkz
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Додано: Суб 05 сер, 2023 07:20
rjkz написав:
Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.
Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 08:54
rjkz написав:
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.
Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
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Додано: Суб 05 сер, 2023 08:56
Bolt написав: rjkz написав:
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.
Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
Николай ровесник И.Христа
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