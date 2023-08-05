RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2404240524062407>
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 06:41

  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15209
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7863 раз.
Подякували: 4801 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 07:10

  rjkz написав:
  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
Rjkz, можливо, у вас товстий шар підшкірного жиру?))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23313
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

В мене температурні вподобання такі як у rjkz. Зараз періодично ставлю кондиціонер собі на 18. Взимку мені комфортно при 18-19°, і це без потреби сидіти в кофті і теплих шкарпетках.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33556
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 7800 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:32

  rjkz написав:"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.

Я вже все пробував, можете мені не розповідати. І купався холодною водою, і спав навіть при 14 градусах пару разів. При 18-19 градусах в мене вже починає боліти і першити в горлі, навіть якщо добре укритий - все одно вдихаю холодне повітря. Комусь може і норм, але не мені. Так що все індивідуально.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3595 раз.
Подякували: 5870 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:52

  rjkz написав:
  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.


много наших соотечественников поехали в майами. говорят там хорошо.
посмотрел температура 28 ночью, 34 днем (на сайтах пишут что по ощущениям как 45)

читая вас понимаю что у каждого свое "хорошо"
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 26
З нами з: 08.07.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:09

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  rjkz написав:
  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.


много наших соотечественников поехали в майами. говорят там хорошо.
посмотрел температура 28 ночью, 34 днем (на сайтах пишут что по ощущениям как 45)

читая вас понимаю что у каждого свое "хорошо"

Ну звичка до холодного душу – це відома кортизолова наркоманія, як і купання в ополонці.

А взагалі давайте реально зійдемося що кожному своє, Майамі-Біч це відмінне місце для поціновувачів тропіків, в 100F і повної вологості хіба що спортом займатися незручно або на ровері кататися, а так відмінна температура для тих хто шарить.
Так і з температурою в будинку, це дуже індивідуально, тому одружуватися треба з однаковими в цьому плані, інакше будете страждати.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 22.03.11
Подякував: 103 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 04:32

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15209
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7863 раз.
Подякували: 4801 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 07:20

  rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23313
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:54

  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
Bolt
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 09.11.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:56

  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏

Николай ровесник И.Христа
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18593
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2175 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2404240524062407>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7531 6662236
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 сер, 2023 09:24
akurt
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11127, 11128, 11129
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
111284 27637521
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 сер, 2023 09:03
beee
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6118751
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1340)
05.08.2023 09:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.