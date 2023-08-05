Додано: Суб 05 сер, 2023 04:32

Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.

Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.

хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.

Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.

В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.

Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.

Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.

По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.

Вся жизнь на улице.

А по ночам книги читал...

Блин, как меня на все хватало?

Еще и тренировки 5 раз в неделю.

Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.

Я сейчас ...Глобальное потепление.