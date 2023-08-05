Frant написав:rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.
Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.
Принаймні ще в 90-х були морози нижче 25, і часто.
Але імхо це не стосується глобального потепління, є циклічні процеси, просто довжина циклу більше за людське життя - були й періоди куди більших морозів, так і набагато тепліші за сьогоднішні, за останні кілька століть