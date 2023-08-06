rjkz написав:

Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.Вся жизнь на улице.А по ночам книги читал...Блин, как меня на все хватало?Еще и тренировки 5 раз в неделю.Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.Я сейчас ...Глобальное потепление.