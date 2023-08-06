Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос. Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп. хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто. Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3. В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках. Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать. Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже. По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс. Вся жизнь на улице. А по ночам книги читал... Блин, как меня на все хватало? Еще и тренировки 5 раз в неделю. Кстати, зимы раньше были снежные и морозные. Я сейчас ...Глобальное потепление.
Зими раніше були сніжні і морозні? Батєнька, Вам вже 90...100 років?))) Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним. В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.
Принаймні ще в 90-х були морози нижче 25, і часто. Але імхо це не стосується глобального потепління, є циклічні процеси, просто довжина циклу більше за людське життя - були й періоди куди більших морозів, так і набагато тепліші за сьогоднішні, за останні кілька століть
rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос. Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп. хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто. Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3. В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках. Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать. Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже. По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс. Вся жизнь на улице. А по ночам книги читал... Блин, как меня на все хватало? Еще и тренировки 5 раз в неделю. Кстати, зимы раньше были снежные и морозные. Я сейчас ...Глобальное потепление.
Зими раніше були сніжні і морозні? Батєнька, Вам вже 90...100 років?))) Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним. В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.
Зима 1986 года, купили овчаренка, в феврале ему было уже 1,5 месяца, проваливался в снег во дворе полностью. Недалеко от дома заливали открытую хоккейную площадку, с ноября по март можно было спокойно на коньках кататься. МОрозы -25 - не редкость. Даже в 1997 году был мороз под 30. Снега было очень много как минимум до начала 00-х . У меня гараж в таком месте...в общем, задолбался снег раскидывать каждое утро, чтобы выехать из гаража, сначала снимал другой гараж, потом перестал машину в гараж ставить.
Франт, напомните, в каком году Вы в Киев переехали?
rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже. По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс. Вся жизнь на улице. А по ночам книги читал... Блин, как меня на все хватало? Еще и тренировки 5 раз в неделю. Кстати, зимы раньше были снежные и морозные. Я сейчас ...Глобальное потепление.
Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
Епта! Матчасть надо знать. Я у вас тут "предпенсионный".
ЗЫ : Ошибся 26-й . Сорри
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 06 сер, 2023 02:55, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже. По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс. Вся жизнь на улице. А по ночам книги читал... Блин, как меня на все хватало? Еще и тренировки 5 раз в неделю. Кстати, зимы раньше были снежные и морозные. Я сейчас ...Глобальное потепление.
Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
А что такое сезд кпСС ? Єто как заседание Верховной Раді ? И как часто проводился ? Раз в 5 лет ? Обічній народ понимал что все єто туфта ? Или обічній нарід заливал сливу и вісокими материями не интересовался
rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже. По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс. Вся жизнь на улице. А по ночам книги читал... Блин, как меня на все хватало? Еще и тренировки 5 раз в неделю. Кстати, зимы раньше были снежные и морозные. Я сейчас ...Глобальное потепление.
Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
А что такое сезд кпСС ? Єто как заседание Верховной Раді ? И как часто проводился ? Раз в 5 лет ? Обічній народ понимал что все єто туфта ? Или обічній нарід заливал сливу и вісокими материями не интересовался
Віь многое потеряли, раз не видели этого действа. С заседание ВР було существенное различие, Если на съезде КПСС депутатами были доярки, токари и тп, то депутатами ВР свадебные фотографы, инструкторы по тенису и прочаая подобная шушара.
rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже. По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс. Вся жизнь на улице. А по ночам книги читал... Блин, как меня на все хватало? Еще и тренировки 5 раз в неделю. Кстати, зимы раньше были снежные и морозные. Я сейчас ...Глобальное потепление.
Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.
rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже. По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс. Вся жизнь на улице. А по ночам книги читал... Блин, как меня на все хватало? Еще и тренировки 5 раз в неделю. Кстати, зимы раньше были снежные и морозные. Я сейчас ...Глобальное потепление.
Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏
А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.
Як не дивно, смутно, але пам"ятаю. Був тоді в старшій групі дитячого садка. Пам'ятаю, що дехто навіть плакав. І дійсно, хто знав, що після Чернкнко і Андропова такий барак плчнеиься. А тоді С-стабільність була.