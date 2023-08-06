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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2404240524062407
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.

Принаймні ще в 90-х були морози нижче 25, і часто.
Але імхо це не стосується глобального потепління, є циклічні процеси, просто довжина циклу більше за людське життя - були й періоди куди більших морозів, так і набагато тепліші за сьогоднішні, за останні кілька століть
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 10:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Раньше трава зеленее была, а небо синее.

Не беда, что все черно белое, а цвет это лишь наше восприятие длины волны, отражаемой предметом
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 01:07

  Frant написав:
  rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.


Зима 1986 года, купили овчаренка, в феврале ему было уже 1,5 месяца, проваливался в снег во дворе полностью. Недалеко от дома заливали открытую хоккейную площадку, с ноября по март можно было спокойно на коньках кататься.
МОрозы -25 - не редкость. Даже в 1997 году был мороз под 30.
Снега было очень много как минимум до начала 00-х . У меня гараж в таком месте...в общем, задолбался снег раскидывать каждое утро, чтобы выехать из гаража, сначала снимал другой гараж, потом перестал машину в гараж ставить.

Франт, напомните, в каком году Вы в Киев переехали?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 01:09

  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏


Епта!
Матчасть надо знать.
Я у вас тут "предпенсионный". :lol:

ЗЫ :
Ошибся 26-й .
Сорри :oops:
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 06 сер, 2023 02:55, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 04:07

  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏


А что такое сезд кпСС ?
Єто как заседание Верховной Раді ?
И как часто проводился ? Раз в 5 лет ?
Обічній народ понимал что все єто туфта ?
Или обічній нарід заливал сливу и вісокими материями не интересовался :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:02

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏


А что такое сезд кпСС ?
Єто как заседание Верховной Раді ?
И как часто проводился ? Раз в 5 лет ?
Обічній народ понимал что все єто туфта ?
Или обічній нарід заливал сливу и вісокими материями не интересовался :shock:

Віь многое потеряли, раз не видели этого действа.
С заседание ВР було существенное различие, Если на съезде КПСС депутатами были доярки, токари и тп, то депутатами ВР свадебные фотографы, инструкторы по тенису и прочаая подобная шушара.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:35

  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏

А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.

Але нам спогади дідів не потрібні коли є метеорологічні дані, і так, очевидно, клімат змінюється, але поки що в рамках пристойності
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/uk/diial ... -po-kyievu
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:42

  zerocool написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏

А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.

Але нам спогади дідів не потрібні коли є метеорологічні дані, і так, очевидно, клімат змінюється, але поки що в рамках пристойності
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/uk/diial ... -po-kyievu

Як не дивно, смутно, але пам"ятаю. Був тоді в старшій групі дитячого садка. Пам'ятаю, що дехто навіть плакав. І дійсно, хто знав, що після Чернкнко і Андропова такий барак плчнеиься. А тоді С-стабільність була.
Bolt
 
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