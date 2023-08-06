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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2404240524062407
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.

Принаймні ще в 90-х були морози нижче 25, і часто.
Але імхо це не стосується глобального потепління, є циклічні процеси, просто довжина циклу більше за людське життя - були й періоди куди більших морозів, так і набагато тепліші за сьогоднішні, за останні кілька століть
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 10:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Раньше трава зеленее была, а небо синее.

Не беда, что все черно белое, а цвет это лишь наше восприятие длины волны, отражаемой предметом
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 01:07

  Frant написав:
  rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.


Зима 1986 года, купили овчаренка, в феврале ему было уже 1,5 месяца, проваливался в снег во дворе полностью. Недалеко от дома заливали открытую хоккейную площадку, с ноября по март можно было спокойно на коньках кататься.
МОрозы -25 - не редкость. Даже в 1997 году был мороз под 30.
Снега было очень много как минимум до начала 00-х . У меня гараж в таком месте...в общем, задолбался снег раскидывать каждое утро, чтобы выехать из гаража, сначала снимал другой гараж, потом перестал машину в гараж ставить.

Франт, напомните, в каком году Вы в Киев переехали?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 01:09

  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏


Епта!
Матчасть надо знать.
Я у вас тут "предпенсионный". :lol:

ЗЫ :
Ошибся 26-й .
Сорри :oops:
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 06 сер, 2023 02:55, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 04:07

  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏


А что такое сезд кпСС ?
Єто как заседание Верховной Раді ?
И как часто проводился ? Раз в 5 лет ?
Обічній народ понимал что все єто туфта ?
Или обічній нарід заливал сливу и вісокими материями не интересовался :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:02

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏


А что такое сезд кпСС ?
Єто как заседание Верховной Раді ?
И как часто проводился ? Раз в 5 лет ?
Обічній народ понимал что все єто туфта ?
Или обічній нарід заливал сливу и вісокими материями не интересовался :shock:

Віь многое потеряли, раз не видели этого действа.
С заседание ВР було существенное различие, Если на съезде КПСС депутатами были доярки, токари и тп, то депутатами ВР свадебные фотографы, инструкторы по тенису и прочаая подобная шушара.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:35

  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏

А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.

Але нам спогади дідів не потрібні коли є метеорологічні дані, і так, очевидно, клімат змінюється, але поки що в рамках пристойності
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/uk/diial ... -po-kyievu
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:42

  zerocool написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Это ж сколько вам лет?! Я только 27 сьезд по телику помню.😏

А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.

Але нам спогади дідів не потрібні коли є метеорологічні дані, і так, очевидно, клімат змінюється, але поки що в рамках пристойності
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/uk/diial ... -po-kyievu

Як не дивно, смутно, але пам"ятаю. Був тоді в старшій групі дитячого садка. Пам'ятаю, що дехто навіть плакав. І дійсно, хто знав, що після Чернкнко і Андропова такий барак плчнеиься. А тоді С-стабільність була.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:33

26-й з"їзд КПРС, виступ Л.І.Брєжнєва: "Дарахие таварищи, (плям-плям) наша партия и наш народ (плям-плям) идут нагавно-гу со временем...". Та епоха була суцільною трагікомедією. У 1977-1980-х роках Київ, Лук"янівка, щоб купити вершки, сметану, аерін та м"який сир моя мама займала чергу до місцевого молочного магазину о ШОСТІЙ ранку, бо на час його відкриття о 7-й годині черга була мінімум 60 метрів по три особи у шерензі. О 7.45 у продажу залишалося лише бідонне молоко та декілька пляшок кефіру. Джинси (тільки втаємничено з рук) - 180-220 рублів при зарплаті лікаря, інженера, вчителя від 120 до 220 рублів, совковий кольоровий телевізор - від 600 рублів, магнітофон "Юпітер" від 400 руб. Суцільний дефіцит одягу, взуття (те, що несоромно вдягнути і взути) та їжі, окрім консервів. Але у 1991-му "мудрий" народ вперто проголосував за комуняку Кравчука, а про Кучму у 1994-му (комуняку-холуя кремляді) і згадувати даремно.
У ті часи активно функціонував тіньовий ринок оренди житла. Мої батьки протягом трьох років у середині 70-х років у прицентраллі здавали 1-кімн квартиру знайомим за 60 рублів (нині це десь 6000 грн), хоча попит був готовий до вищої ставки. Ось такі справи, малята. Немає за чим шкодувати. Навіть під час війни ми усі живемо значно жирніше.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:44

  ihorkyiv написав:26-й з"їзд КПРС, виступ Л.І.Брєжнєва: "Дарахие таварищи, (плям-плям) наша партия и наш народ (плям-плям) идут нагавно-гу со временем...". Та епоха була суцільною трагікомедією. У 1977-1980-х роках Київ, Лук"янівка, щоб купити вершки, сметану, аерін та м"який сир моя мама займала чергу до місцевого молочного магазину о ШОСТІЙ ранку, бо на час його відкриття о 7-й годині черга була мінімум 60 метрів по три особи у шерензі. О 7.45 у продажу залишалося лише бідонне молоко та декілька пляшок кефіру. Джинси (тільки втаємничено з рук) - 180-220 рублів при зарплаті лікаря, інженера, вчителя від 120 до 220 рублів, совковий кольоровий телевізор - від 600 рублів, магнітофон "Юпітер" від 400 руб. Суцільний дефіцит одягу, взуття (те, що несоромно вдягнути і взути) та їжі, окрім консервів. Але у 1991-му "мудрий" народ вперто проголосував за комуняку Кравчука, а про Кучму у 1994-му (комуняку-холуя кремляді) і згадувати даремно.
У ті часи активно функціонував тіньовий ринок оренди житла. Мої батьки протягом трьох років у середині 70-х років у прицентраллі здавали 1-кімн квартиру знайомим за 60 рублів (нині це десь 6000 грн), хоча попит був готовий до вищої ставки. Ось такі справи, малята. Немає за чим шкодувати. Навіть під час війни ми усі живемо значно жирніше.

Ну в Києві бідося в магазинах була в 80-ті.Саме тому батя брав відрядження на роботі і їздили в Москву на шопінг. Там З 4-5 днів затарювались в магазинах.
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