|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:33
zerocool написав:
А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.
офигеть вы динозавр.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18613
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2176 раз.
- Подякували: 3125 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|111349
|27647787
|
|
|7549
|6664385
|
|
|9786
|6119087
|
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
|