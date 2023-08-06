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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2405240624072408
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:33

  zerocool написав:А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.
офигеть вы динозавр.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliiangel написав:офигеть вы динозавр.


Я помню. Не плакал.
Investor_K
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