|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:33
zerocool написав:
А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.
офигеть вы динозавр.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18617
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2176 раз.
- Подякували: 3126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:18
vitaliiangel написав:
офигеть вы динозавр.
Я помню. Не плакал.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8992
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|111348
|27648200
|
|
|7549
|6664445
|
|
|9786
|6119098
|
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt