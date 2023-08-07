RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2405240624072408
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:33

  zerocool написав:А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.
офигеть вы динозавр.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18629
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 3126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliiangel написав:офигеть вы динозавр.


Я помню. Не плакал.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 01:01

  vitaliiangel написав:
  zerocool написав:А як Брежнєв-то, Брежнєв помер, пам'ятаєте? До речі, саме тоді було не дуже холодно, і листопад і грудень сльота без нормального снігу.
офигеть вы динозавр.


10 ноября, день милиции.
Училка рыдала взахлеб.
"Рабинович каждый день в киоске покупал газету "Правда", смотрел на передовицу и тут-же выбрасывал в урну.
В конце концов продавец газет не выдержал и спросил зачем он так делает.
-Видите-ли, - ответил Рабинович - я ищу некролог.
-Ну вы даете! Так некрологи печатают на последней странице!
- Тот некролог, который я жду, будет на первой"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15222
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7878 раз.
Подякували: 4805 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 2405240624072408
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11132, 11133, 11134
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
111330 27651662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 сер, 2023 01:10
барабашов
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 754, 755, 756
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7550 6664895
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 16:21
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6119149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9045)
08.08.2023 01:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.