офигеть вы динозавр.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:33
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:18
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Вів 08 сер, 2023 01:01
10 ноября, день милиции.
Училка рыдала взахлеб.
"Рабинович каждый день в киоске покупал газету "Правда", смотрел на передовицу и тут-же выбрасывал в урну.
В конце концов продавец газет не выдержал и спросил зачем он так делает.
-Видите-ли, - ответил Рабинович - я ищу некролог.
-Ну вы даете! Так некрологи печатают на последней странице!
- Тот некролог, который я жду, будет на первой"
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