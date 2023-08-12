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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2403240424052406
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 06:41

  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 07:10

  rjkz написав:
  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
Rjkz, можливо, у вас товстий шар підшкірного жиру?))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

В мене температурні вподобання такі як у rjkz. Зараз періодично ставлю кондиціонер собі на 18. Взимку мені комфортно при 18-19°, і це без потреби сидіти в кофті і теплих шкарпетках.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:32

  rjkz написав:"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.

Я вже все пробував, можете мені не розповідати. І купався холодною водою, і спав навіть при 14 градусах пару разів. При 18-19 градусах в мене вже починає боліти і першити в горлі, навіть якщо добре укритий - все одно вдихаю холодне повітря. Комусь може і норм, але не мені. Так що все індивідуально.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 09:52

  rjkz написав:
  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.


много наших соотечественников поехали в майами. говорят там хорошо.
посмотрел температура 28 ночью, 34 днем (на сайтах пишут что по ощущениям как 45)

читая вас понимаю что у каждого свое "хорошо"
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:09

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  rjkz написав:
  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.


много наших соотечественников поехали в майами. говорят там хорошо.
посмотрел температура 28 ночью, 34 днем (на сайтах пишут что по ощущениям как 45)

читая вас понимаю что у каждого свое "хорошо"

Ну звичка до холодного душу – це відома кортизолова наркоманія, як і купання в ополонці.

А взагалі давайте реально зійдемося що кожному своє, Майамі-Біч це відмінне місце для поціновувачів тропіків, в 100F і повної вологості хіба що спортом займатися незручно або на ровері кататися, а так відмінна температура для тих хто шарить.
Так і з температурою в будинку, це дуже індивідуально, тому одружуватися треба з однаковими в цьому плані, інакше будете страждати.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 04:32

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 07:20

  rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  rjkz написав:Возможно "ноги растут" из того, кто как рос.
Кого-то мамы-бабушки кутали в пальто-шарфы и тп.
хотя и меня до определенного возраста тоже кутали. И я болел часто.
Потом сам начал зимой во двор выбегать в спортивном костюме, жили в зеленой зоне Киева, на лыжах целый день, потом еще собаку (восточно-европейская овчарка) завели - с ней сначала 6 раз в день гулял (пока щенок), потом 3.
В хоккей играл. Да и в футбол на снегу. В кедах-шиповках.
Утром позавтракал, выходил на улицу, вечером приходил, когда ничего не видно уже, ужинал и спать.
Компутеров не было, планшетов и Итернетов тоже.
По черно-белому телеку 3 канала, и по всем 20-й съезд кпсс.
Вся жизнь на улице.
А по ночам книги читал...
Блин, как меня на все хватало?
Еще и тренировки 5 раз в неделю.
Кстати, зимы раньше были снежные и морозные.
Я сейчас ...Глобальное потепление.

Зими раніше були сніжні і морозні?
Батєнька, Вам вже 90...100 років?)))
Мені колеги по бувшій роботі колись (нині покійні) розказували, що справжні зими були до середини 1950-х років і раніше. Зима була морозною, літо прохолодним.
В кінці 1950-х почались зими з відлигами і дощем.

Принаймні ще в 90-х були морози нижче 25, і часто.
Але імхо це не стосується глобального потепління, є циклічні процеси, просто довжина циклу більше за людське життя - були й періоди куди більших морозів, так і набагато тепліші за сьогоднішні, за останні кілька століть
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:00

  rjkz написав:
  Striker написав:Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.


"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.

При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
Vadim_
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