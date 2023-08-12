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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 12:37
Vadim_ , сильное заявление. Одновременно абсолютно неразумное.
Для грибка на стенах нужно куда больше факторов, чем разница температур в квартире и наружной, и наличия влажности. В первую очередь это толщина стен , их утепление , наличие вентиляции и место точки росы.
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Hotab
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Додано: Суб 12 сер, 2023 14:09
Hotab написав:Vadim_
, сильное заявление. Одновременно абсолютно неразумное.
Для грибка на стенах нужно куда больше факторов, чем разница температур в квартире и наружной, и наличия влажности
. В первую очередь это толщина стен , их утепление , наличие вентиляции и место точки росы.
Сразу видно - специалист
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Vadim_
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