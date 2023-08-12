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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 12:37
Vadim_ , сильное заявление. Одновременно абсолютно неразумное.
Для грибка на стенах нужно куда больше факторов, чем разница температур в квартире и наружной, и наличия влажности. В первую очередь это толщина стен , их утепление , наличие вентиляции и место точки росы.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 15:27
Vadim_
, побольше тебя уж точно. Ты в фанерном доме живешь, что у тебя при определенном температурно-влажностном режиме по стенам течет вода и живет грибок?
Начитался муху и выращиваешь на стенах?
З. Ы. Ждем сегодня шоу «вечерний Вадим» , когда он субботы ради насмокчется гориляки и начнет тут изрыгивать в своем стиле.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 15:48
Vadim_ написав:
При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
1 Температура всередині приміщення - не грає ролі.
Грає роль відносна вологість повітря в приміщенні.Якщо вона більша 80% - це передумова для грибка( але не обовязково він зявиться)
2 Грибок любить вологу і боїться сонячного світла( ультрафіолету)
3 Чим нижча температура повітря назовні- тим легше осушити повітря всередині.
Чули про слово вентиляція?
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Додано: Суб 12 сер, 2023 16:08
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
, сильное заявление. Одновременно абсолютно неразумное.
Для грибка на стенах нужно куда больше факторов, чем разница температур в квартире и наружной, и наличия влажности
. В первую очередь это толщина стен , их утепление , наличие вентиляции и место точки росы.
Сразу видно - специалист
У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 16:40
Bolt написав:
У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.
нарушили вентиляцию
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vitaliiangel
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:01
vitaliiangel написав: Bolt написав:
У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.
нарушили вентиляцию
Просто когда клеили пенопласт начали выравнивать фасаад по отвесу(накуя, ведь на 9 этажах этого и так не было вилно🤦♂️) , в результате на средних этажах пенопласт сажали на ляпухи 5 см и соосно образовался такой зазор меж стеной и утеплением. Одному БГ известно какие процессы там происходят. У себя неровности фасада выравнивал за счёт пенопласта разной толщины, чтобы плотно прилягал к фасаду.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:07
Bolt написав:
У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.
А какой материал утепляли? Из чего стены?
ПС
Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.
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hume
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:14
Vadim_ написав:
При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
І знов маячня від незнання фізики. Це ж задачка для сьомого класу.
Повітря мінусової температури -10 та відн. вологості наприклад 50%, потрапляє в кімнату і нагрівається до +18, тиск та сама 1 атмосфера, знайти його нову відносну вологість.
Підказка - буде набагато сухіше, тому взимку і ставлять зволожувачі.
Влітку все навпаки, тому з кондиціонерів капає. Ну йомайо, чи це тролінг такий тонкий?
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:21
hume написав:
ПС
Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.
У сенсі портативної? Вони ж копійки коштують, за 500 грн нехай купує та забирає потім із собою
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:29
zerocool написав: hume написав:
ПС
Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.
У сенсі портативної? Вони ж копійки коштують, за 500 грн нехай купує та забирає потім із собою
https://leo-shop.com.ua/portatyvnaia-hazovaia-plyta-obohrevatel-happy-home-bdz-155-a/?gclid=CjwKCAjw29ymBhAKEiwAHJbJ8kNmTBeUJugCpMvzrPzdfxRjkxXy-DqaGQb90FLBgulOuP8vVgXuURoCxgAQAvD_BwE
Схожу використовував. Закип'ятити воду для кави і розігріти готову їжу - достатньо. Готувати борщ- мабуть, довго. Їздив до батьків з газовою плитою. Одразу 10л готував, готували. Три неділі їли. Назад віз в 3л банках.
Востаннє редагувалось lel
в Суб 12 сер, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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