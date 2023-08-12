Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме , заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
І знов маячня від незнання фізики. Це ж задачка для сьомого класу.
Повітря мінусової температури -10 та відн. вологості наприклад 50%, потрапляє в кімнату і нагрівається до +18, тиск та сама 1 атмосфера, знайти його нову відносну вологість. Підказка - буде набагато сухіше, тому взимку і ставлять зволожувачі.
Влітку все навпаки, тому з кондиціонерів капає. Ну йомайо, чи це тролінг такий тонкий?
Це підручник фізики (та і решта також) викурені за шкільним туалетом. Вже не вперше демонструються «глибокі» знання в питанні, про яке намагається казати.
По плиті. Зараз інші ціни, а до війни за 600-800 грн були балон на 5л з накрученим зверху пальником. Такий минулою зимою чудово рятував при відключеннях , газ так і не закінчився.
Bolt написав:У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.
А какой материал утепляли? Из чего стены?
ПС Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.
А газ є?
Нет, туристическую газовую печку на баллонах.)) Следующие наверное барбекю попросят на балконе. При этом просмотры есть, то есть выбрать есть из кого Прошлой зимой больше термос восьмидесятого года выпуска спасал, хорошо тепло держал.
ПС Дуракам пятилитровый баллон с гзюазом давать нельзя, а вообще желательно такое домой не приносить. Пользуйтесь туристическими
Hotab написав:Минулою зимою були кілька тисяч. Беріть, хто переймається.
На заправці за додаткові 20 грн заправщик наллє.
Так, і досі на складах повно, я думаю, дефіциту і тих цін не буде навіть у разі блекаутів. Але великі балони це хіба що для великої родини, і при цьому тримати вогнегасник поруч і не ставити біля електропліти, як ви це все проконтролюєте?
Та й газ із заправок це звичайно дешево, але у квартирі його палити не дуже – запах неприємний. Туристичні балони набагато чистіші.