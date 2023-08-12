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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2406240724082409>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:30

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

hume написав:
  Bolt написав:У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.

А какой материал утепляли? Из чего стены?

ПС
Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.
А газ є?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:45

  zerocool написав:
  Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.

І знов маячня від незнання фізики. Це ж задачка для сьомого класу.

Повітря мінусової температури -10 та відн. вологості наприклад 50%, потрапляє в кімнату і нагрівається до +18, тиск та сама 1 атмосфера, знайти його нову відносну вологість.
Підказка - буде набагато сухіше, тому взимку і ставлять зволожувачі.

Влітку все навпаки, тому з кондиціонерів капає. Ну йомайо, чи це тролінг такий тонкий?

Це підручник фізики (та і решта також) викурені за шкільним туалетом. Вже не вперше демонструються «глибокі» знання в питанні, про яке намагається казати.

По плиті. Зараз інші ціни, а до війни за 600-800 грн були балон на 5л з накрученим зверху пальником. Такий минулою зимою чудово рятував при відключеннях , газ так і не закінчився.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:50

  hume написав:
  Bolt написав:У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.

А какой материал утепляли? Из чего стены?

ПС
Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.

Далі комплект з противогазу і ста банок тушонки) а якщо серйозно - максимум туристична плитка з балончиком - як йобне хоч квартира не згорить)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:53

Минулою зимою були кілька тисяч. Беріть, хто переймається.

Зображення
На заправці за додаткові 20 грн заправщик наллє.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 сер, 2023 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:54

  Faceless написав:
hume написав:
  Bolt написав:У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.

А какой материал утепляли? Из чего стены?

ПС
Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.
А газ є?

Нет, туристическую газовую печку на баллонах.)) Следующие наверное барбекю попросят на балконе. При этом просмотры есть, то есть выбрать есть из кого
Прошлой зимой больше термос восьмидесятого года выпуска спасал, хорошо тепло держал.

ПС
Дуракам пятилитровый баллон с гзюазом давать нельзя, а вообще желательно такое домой не приносить. Пользуйтесь туристическими
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:04

  hume написав:Дуракам пятилитровый баллон с гзюазом давать нельзя, а вообще желательно такое домой не приносить. Пользуйтесь туристическими
В Полтаве в многоэтажке взорвался туристический газовый баллон: пострадали три человека
https://hromadske.ua/ru/posts/v-poltave ... -cheloveka
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:07

  Faceless написав:
hume написав:
  Bolt написав:У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.

А какой материал утепляли? Из чего стены?

ПС
Арендаторы не перестают удивлять. Потенциальный арендатор выкатил условие покупки газовой плиты, на случай отключения электричества. Пздц) что дальше.. ценовой сегмент 11 кгрн.
А газ є?

это 2е условие
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:12

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Дуракам пятилитровый баллон с гзюазом давать нельзя, а вообще желательно такое домой не приносить. Пользуйтесь туристическими
В Полтаве в многоэтажке взорвался туристический газовый баллон: пострадали три человека
https://hromadske.ua/ru/posts/v-poltave ... -cheloveka

Туристический баллон на 8 литров? Что туристы с 8 литровым баллоном собирались сделать? В поход идти как минимум неудобно
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:28

  hume написав:Туристический баллон на 8 литров? Что туристы с 8 литровым баллоном собирались сделать? В поход идти как минимум неудобно
https://rozetka.com.ua/362541546/p362541546/
еще и называется кемпинг. шоб не сомневались.
а вот не туристический. он дешевле
https://rozetka.com.ua/385363254/p385363254/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 12 сер, 2023 18:34, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:30

  Hotab написав:Минулою зимою були кілька тисяч. Беріть, хто переймається.

На заправці за додаткові 20 грн заправщик наллє.

Так, і досі на складах повно, я думаю, дефіциту і тих цін не буде навіть у разі блекаутів.
Але великі балони це хіба що для великої родини, і при цьому тримати вогнегасник поруч і не ставити біля електропліти, як ви це все проконтролюєте?

Та й газ із заправок це звичайно дешево, але у квартирі його палити не дуже – запах неприємний. Туристичні балони набагато чистіші.
zerocool
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