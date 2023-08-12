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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2406240724082409
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:33

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Є ще золоте правило, що купувати, а що ні - орендодавець за свій рахунок бере все стаціонарне, те що умовно на таксі так просто не відвезеш.
Решту купує орендар за потребою, і забирає собі потім.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:15

Возможно расчет на дурака. А вдруг прокатит, закажу ещё постельное и попрошу застелить балкон.

Знакомые в Лондоне сняли маленькую 2шку за 1800, с условием выплаты на год вперёд.(район не узнавал) Подозреваю это спецусловие для украинцев. До этого не слышал о годовой предоплате.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:21

zerocool ,

Та й газ із заправок це звичайно дешево, але у квартирі його палити не дуже – запах неприємний.


Ну взагалі то побутові балони великі оті цим самим СПБ заправлені. Ті що в негазифікованих селах та дачах юзають.
А в маленьких туристичних те саме, просто одоранту (спеціального ароматичного наповнювача) нема чи менше.
Hotab
 
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