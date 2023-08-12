Є ще золоте правило, що купувати, а що ні - орендодавець за свій рахунок бере все стаціонарне, те що умовно на таксі так просто не відвезеш.
Решту купує орендар за потребою, і забирає собі потім.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 18:33
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Є ще золоте правило, що купувати, а що ні - орендодавець за свій рахунок бере все стаціонарне, те що умовно на таксі так просто не відвезеш.
Решту купує орендар за потребою, і забирає собі потім.
Додано: Суб 12 сер, 2023 19:15
Возможно расчет на дурака. А вдруг прокатит, закажу ещё постельное и попрошу застелить балкон.
Знакомые в Лондоне сняли маленькую 2шку за 1800, с условием выплаты на год вперёд.(район не узнавал) Подозреваю это спецусловие для украинцев. До этого не слышал о годовой предоплате.
Додано: Суб 12 сер, 2023 19:21
zerocool ,
Ну взагалі то побутові балони великі оті цим самим СПБ заправлені. Ті що в негазифікованих селах та дачах юзають.
А в маленьких туристичних те саме, просто одоранту (спеціального ароматичного наповнювача) нема чи менше.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:33
Hotab маловонючий сухой спирт в таблетках. я воду на таком один раз кипятил, довольно быстро. у автора 0,5л закипело за 13 минут. И пожаробезопасно, сам по себе не вытечет и не загорится.
Додано: Суб 12 сер, 2023 21:34
У Києві здають одну з найменших квартир: ліжко над унітазом та проблеми зі струмом за 9 тис. на місяць
Невже хтось винайме за такою ставкою ? До метро - "дві доби" маршруткою.
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