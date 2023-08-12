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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2407240824092410
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 09:36

  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:У Києві здають одну з найменших квартир: ліжко над унітазом та проблеми зі струмом за 9 тис. на місяць https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... isyats.htm
Невже хтось винайме за такою ставкою ? До метро - "дві доби" маршруткою.

Думаю прикол - там 5000 золота ціна для поціновувача)

Так, не вище.
Колегам для ознайомлення https://u-news.com.ua/152755-eksperty-d ... yievi.html
Сам планую у вересні узгодити з клієнтами орендні ставки на базі вересневих цінових позицій аж до травня наступного року, щоб у обох сторін була чітка визначеність на довгий період.
ihorkyiv
 
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