Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Думаю прикол - там 5000 золота ціна для поціновувача)
Так, не вище. Колегам для ознайомлення https://u-news.com.ua/152755-eksperty-d ... yievi.html Сам планую у вересні узгодити з клієнтами орендні ставки на базі вересневих цінових позицій аж до травня наступного року, щоб у обох сторін була чітка визначеність на довгий період.