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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2407240824092410
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 10:28

  2XL написав:
Zebra написав:
  барабашов написав:rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75

В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
Це який? Авео 13 коштувало

Цены на Aveo-II, по сравнению с прежним седаном, стали выше почти на 4775-4910 грн. и стартуют с отметки 57800 грн.

Это 11 куе с хвостиком за базу.
https://autoconsulting.ua/article.php?sid=5265
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:41

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
1 Температура всередині приміщення - не грає ролі.
Грає роль відносна вологість повітря в приміщенні.Якщо вона більша 80% - це передумова для грибка( але не обовязково він зявиться)
2 Грибок любить вологу і боїться сонячного світла( ультрафіолету)
3 Чим нижча температура повітря назовні- тим легше осушити повітря всередині.
Чули про слово вентиляція?

Я предполагал что вы образованнее хотаба, Вы внимательно ,шевеля губами, прочитали моё сообщение, а окончание? Про вентиляцию вы вообще загнули , сколько денег стоит что бы при -10С-20С приточно-вытяжную в дом или что вы имели под вентиляцией?Типичные вентканалы , даже диаметром 200 мм.не выводят влагу из дома в котором принимают горячий душ три человека два раза в сутки и готовят в кухне еду три раза в сутки с вытяжкой Фалмек с прямым выводом через стену..если в доме + 18С
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 13 сер, 2023 14:54, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:47

Vadim_ , вечерний Вадим, миллионы людей живут при внутриквартирном диапазоне температур +16…+22, при наружном диапазоне 0….-20 , принимают ванные, моют посуду , не имеют дорогостоящих вентиляционных решений (а имеют обычные вытяжки и открывающиеся на проветривания окна) и не имеют грибка. Может хватит нести этот бред?

Зимой поднять влажность в квартире можно умориться, хоть приняли все члены семьи ванную, хоть нет. Увлажнитель маслает на полную мощность и едва удается 55 получить. Потому что даже межкомнатные и межквартирные конструкции способны забирать лишнюю влагу. Потом позже возвращая ее.

Может пора из железного вагончика, у которого по холодным стенам течет роса, переехать куда-то??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:15

  Vadim_ написав:Я вас насилую или к чему то принуждаю или советую что то купить?


А я вас что, приковал наручниками к телеге цыган и отдал в сексуальное рабство??
К чему этот ваш притырошный вопрос?
Мы обсуждаем вот этот бред:

  Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.


Пишите прямо: «у меня конкретно убого все сделано и у меня грибок» . Тут никто спорить не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:23

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Я вас насилую или к чему то принуждаю или советую что то купить?


А я вас что, приковал наручниками к телеге цыган и отдал в сексуальное рабство??
К чему этот ваш притырошный вопрос?
Мы обсуждаем вот этот бред:

  Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.


Пишите прямо: «у меня конкретно убого все сделано и у меня грибок» . Тут никто спорить не будет.

Физика , при определённой температуре и влажности что то начинает развиваться
В помещении с температурой +18С и высокой влажностью вероятно возникнет грибок , особенно на кафеле и швах или там не готовят и не моются.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:32

Vadim_ , будет. Только довести влажность в квартире до 80% надо умудриться.
Потому повторяю , корректнее говорить не «при +18 в квартире будет грибок при принятии ванной », а «у меня плохо работают вентиляция, влага не уходит и у меня грибок».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:35

  Hotab написав:Vadim_ , будет. Только довести влажность в квартире до 80% надо умудриться.
Потому повторяю , корректнее говорить не «при +18 в квартире будет грибок при принятии ванной », а «у меня плохо работают вентиляция, влага не уходит и у меня грибок».

или трубы текут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:03

vitaliiangel , есть еще интересный момент в использовании вентиляции.
Многие такие вот Вадимы не понимают простого принципа: чтобы влажный (или любой другой) воздух ушел в вентканал, надо чтоб на его замену пришел какой-то другой. С улицы через окно, или из коридора через щели дверей, но источник должен быть. Иначе никакой вентилятор не затолкает воздух ни в вентканал, ни вытолкает на улицу через дыру в стене. Потому либо приоткрытое окно на микропроветривание, либо еще что-то. Порой люди в погоне за сохранением тепла герметизируются полностью.
Может в этом быть причина не уходящей влажности.

Ну и вообще, для дыхания людям нужен свежий воздух (возобновление содержания кислорода в воздухе) . То есть приток должен быть всегда. Либо немного постоянно, либо много периодически проветриванием. Как в этом случае не уходит влажность - лично мне не понятно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:23

  Hotab написав:vitaliiangel , есть еще интересный момент в использовании вентиляции.
Многие такие вот Вадимы не понимают простого принципа: чтобы влажный (или любой другой) воздух ушел в вентканал, надо чтоб на его замену пришел какой-то другой. С улицы через окно, или из коридора через щели дверей, но источник должен быть. Иначе никакой вентилятор не затолкает воздух ни в вентканал, ни вытолкает на улицу через дыру в стене. Потому либо приоткрытое окно на микропроветривание, либо еще что-то. Порой люди в погоне за сохранением тепла герметизируются полностью.
Может в этом быть причина не уходящей влажности.

Ну и вообще, для дыхания людям нужен свежий воздух (возобновление содержания кислорода в воздухе) . То есть приток должен быть всегда. Либо немного постоянно, либо много периодически проветриванием. Как в этом случае не уходит влажность - лично мне не понятно.

Пиздец , какой вы дотошный ,но я преподавал там где вы учились :mrgreen: , про все и не только эти ньюансы я в курсе.
Разговор проктика с теоретиком....
Vadim_
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