Додано: Нед 13 сер, 2023 16:03

vitaliiangel , есть еще интересный момент в использовании вентиляции.

Многие такие вот Вадимы не понимают простого принципа: чтобы влажный (или любой другой) воздух ушел в вентканал, надо чтоб на его замену пришел какой-то другой. С улицы через окно, или из коридора через щели дверей, но источник должен быть. Иначе никакой вентилятор не затолкает воздух ни в вентканал, ни вытолкает на улицу через дыру в стене. Потому либо приоткрытое окно на микропроветривание, либо еще что-то. Порой люди в погоне за сохранением тепла герметизируются полностью.

Может в этом быть причина не уходящей влажности.



Ну и вообще, для дыхания людям нужен свежий воздух (возобновление содержания кислорода в воздухе) . То есть приток должен быть всегда. Либо немного постоянно, либо много периодически проветриванием. Как в этом случае не уходит влажность - лично мне не понятно.