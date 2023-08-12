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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 16:29
Hotab написав:Vadim_
, будет. Только довести влажность в квартире до 80% надо умудриться.
Потому повторяю , корректнее говорить не «при +18 в квартире будет грибок при принятии ванной », а «у меня плохо работают вентиляция, влага не уходит и у меня грибок».
Вы не живёте в частном доме ..........
теаретиг , грёбаный
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Додано: Нед 13 сер, 2023 16:30
Vadim_ написав:
Или практики нету, тэаретик /спэц
я теоретик который видел грибок один раз в жизни в отеле г. Чертков. А ты - практик видишь его каждый день. Судя по уверенности что при Т в помещении 18-20град он маст хэв
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Додано: Нед 13 сер, 2023 16:31
Vadim_ , та понятно ж, канеш.
У практиков грибок, а теоретики лишь теоретически живут на этом свете в жилье (а так то на практике хз где, на альфацентавра живут они) , потому и без грибка. 😀
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Hotab
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Додано: Нед 13 сер, 2023 16:33
Ну если на мансарде и первом этаже с влажность у меня все нормально, то в цоколе, который частично находится в земле, влажность повышена Особенно когда летом в него, через входную дверь попадает гарячий воздух с улицы (в цоколе, даже если на улице 35, максимум 22, а на стенах и того меньше) роисходит конденсация воздуха, влажность растёт. Сначала думал решить проблему установкой рекуператора. - Аыброшеные деньги. Слегка освежал только воздух. Прошлым летом купили осушитель воздуха. При запуске за полтора суток вытянул полный контейнер 4л воды. Сейчас в целях экономии, чтобы он реже включался, выставил уровень влажности 60%, хотя норма 20-60%
Востаннє редагувалось Bolt
в Нед 13 сер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 16:34
Vadim_ написав:
Вы не живёте в частном доме ..........
теаретиг , грёбаный
мои дед с бабой всю жизнь прожили в частом доме из дерева (сруб) с печным отоплением. Грибка не было даже в бане. И вентканалов (кроме печной трубы) кстати тоже. Дерево в бане обрабатывали дегтем. Проветривали открыв дверь. Вода утекала просто в щель в полу без сололифтов и канализаций. Уверен что тот пол до сих пор не сгнил.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 16:41
Hotab написав:Vadim_
, вечерний Вадим, миллионы людей живут при внутриквартирном диапазоне температур +16…+22, при наружном диапазоне 0….-20 , принимают ванные, моют посуду , не имеют дорогостоящих вентиляционных решений (а имеют обычные вытяжки и открывающиеся на проветривания окна) и не имеют грибка. Может хватит нести этот бред?
Зимой поднять влажность в квартире можно умориться, хоть приняли все члены семьи ванную, хоть нет. Увлажнитель маслает на полную мощность и едва удается 55 получить. Потому что даже межкомнатные и межквартирные конструкции способны забирать лишнюю влагу. Потом позже возвращая ее.
Может пора из железного вагончика, у которого по холодным стенам течет роса, переехать куда-то??
При опаленні що в квартирі що в будинку без зволожувача вологість вище 25-28 практично не буває - перевірено досвідом, а ось діток вона може полишати і до 70 під час дощу
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Додано: Нед 13 сер, 2023 17:01
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
Вы не живёте в частном доме ..........
теаретиг , грёбаный
мои дед с бабой всю жизнь прожили в частом доме из дерева (сруб) с печным отоплением. Грибка не было даже в бане. И вентканалов (кроме печной трубы) кстати тоже. Дерево в бане обрабатывали дегтем. Проветривали открыв дверь. Вода утекала просто в щель в полу без сололифтов и канализаций. Уверен что тот пол до сих пор не сгнил.
Мы балакаемо як сліпий з глухим , мої дід з бабусею жили в хаті з цегли з землі з половою ,цвілі трохи було в кухні., ти знаешь шо таке полова?
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Додано: Нед 13 сер, 2023 17:05
cherchiltank написав: Hotab написав:Vadim_
, вечерний Вадим, миллионы людей живут при внутриквартирном диапазоне температур +16…+22, при наружном диапазоне 0….-20 , принимают ванные, моют посуду , не имеют дорогостоящих вентиляционных решений (а имеют обычные вытяжки и открывающиеся на проветривания окна) и не имеют грибка. Может хватит нести этот бред?
Зимой поднять влажность в квартире можно умориться, хоть приняли все члены семьи ванную, хоть нет. Увлажнитель маслает на полную мощность и едва удается 55 получить. Потому что даже межкомнатные и межквартирные конструкции способны забирать лишнюю влагу. Потом позже возвращая ее.
Может пора из железного вагончика, у которого по холодным стенам течет роса, переехать куда-то??
При опаленні що в квартирі що в будинку без зволожувача вологість вище 25-28 практично не буває - перевірено досвідом, а ось діток вона може полишати і до 70 під час дощу
Не ну я ХЗ , у меня практически всегда 70-80-100 %, летом при 30-40С падает до 50 % при открітіх целій день окнах
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Додано: Нед 13 сер, 2023 17:13
Vadim_ написав: cherchiltank написав: Hotab написав:Vadim_
, вечерний Вадим, миллионы людей живут при внутриквартирном диапазоне температур +16…+22, при наружном диапазоне 0….-20 , принимают ванные, моют посуду , не имеют дорогостоящих вентиляционных решений (а имеют обычные вытяжки и открывающиеся на проветривания окна) и не имеют грибка. Может хватит нести этот бред?
Зимой поднять влажность в квартире можно умориться, хоть приняли все члены семьи ванную, хоть нет. Увлажнитель маслает на полную мощность и едва удается 55 получить. Потому что даже межкомнатные и межквартирные конструкции способны забирать лишнюю влагу. Потом позже возвращая ее.
Может пора из железного вагончика, у которого по холодным стенам течет роса, переехать куда-то??
При опаленні що в квартирі що в будинку без зволожувача вологість вище 25-28 практично не буває - перевірено досвідом, а ось діток вона може полишати і до 70 під час дощу
Не ну я ХЗ , у меня практически всегда 70-80-100 %, летом при 30-40С падает до 50 % при открітіх целій день окнах
Тоді це якийсь алярм - в мене на всіх квартирах стоять термометри з датчиками вологості - один раз бачив 70 коли включив паровий зволожувач на день з закритими вікнами в дитячий, Добре що в ньому вода закінчилася, памʼятаю коли були морози мінус 20 то приїхав у закриту квартиру (звідпочинку) було 19 вологість - током билося усе) 70 вологість це дуже багато а 40-60 - це зимою фантастика, літом вологість у будинку та на вулиці майже однакова - зволожувачі непотрібні - зараз на вулиці 46, у будинку 52 з працюючим кондиціонером
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Додано: Нед 13 сер, 2023 17:23
cherchiltank написав:
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При опаленні що в квартирі що в будинку без зволожувача вологість вище 25-28 практично не буває - перевірено досвідом, а ось діток вона може полишати і до 70 під час дощу
Не ну я ХЗ , у меня практически всегда 70-80-100 %, летом при 30-40С падает до 50 % при открітіх целій день окнах[/quote]
Тоді це якийсь алярм - в мене на всіх квартирах стоять термометри з датчиками вологості - один раз бачив 70 коли включив паровий зволожувач на день з закритими вікнами в дитячий, Добре що в ньому вода закінчилася, памʼятаю коли були морози мінус 20 то приїхав у закриту квартиру (звідпочинку) було 19 вологість - током билося усе) 70 вологість це дуже багато а 40-60 - це зимою фантастика, літом вологість у будинку та на вулиці майже однакова - зволожувачі непотрібні - зараз на вулиці 46, у будинку 52 з працюючим кондиціонером[/quote]
Я ХЗ ,будинок з керамічної пустотної полуторної цегли 1,5 + лицьова клінкерна 0,5
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