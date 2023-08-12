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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2410241124122413>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:24

Я ХЗ ,будинок з керамічної пустотної полуторної цегли 1,5 + лицьова клінкерна 0,5
Кондиционеров нету , на первом этаже при любой жаре не віше +26С
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 13 сер, 2023 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:25

cherchiltank , у мене бачив до 40 взимку без додаткового зволоження (на сушарці лежало свіжовипране) . Але коли нижче 40, то вмикаю додаткове. Намагаюсь 50 хоча б. Але це по кілька резервуарів доливаю за добу.
Вадим хай не псіхує, а шукає звідки стільки вологи іде. Або вода протікає, або може підвал мокрий якийсь. Він спец (з його слів) розбереться. Головне не казати дурь, що у всіх так.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:30

  Hotab написав:cherchiltank , у мене бачив до 40 взимку без додаткового зволоження (на сушарці лежало свіжовипране) . Але коли нижче 40, то вмикаю додаткове. Намагаюсь 50 хоча б. Але це по кілька резервуарів доливаю за добу.
Вадим хай не псіхує, а шукає звідки стільки вологи іде. Або вода протікає, або може підвал мокрий якийсь. Він спец (з його слів) розбереться. Головне не казати дурь, що у всіх так.

Я не доказую і не затверджую шо у всіх так , я констатую факт в окремій оселі.
Нажаль специфічній форум і не можливо вставити зображення напряму а лише через приблуду сторонню
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 13 сер, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:36

  Vadim_ написав:Мы балакаемо як сліпий з глухим
мой пример о том что грибок это форсмажор, а не норма и даже в сельских банях середины 20века (без вентиляции) его не было, надо искать причину, а не разглагольствовать, что он есть у всех.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:37

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:cherchiltank , у мене бачив до 40 взимку без додаткового зволоження (на сушарці лежало свіжовипране) . Але коли нижче 40, то вмикаю додаткове. Намагаюсь 50 хоча б. Але це по кілька резервуарів доливаю за добу.
Вадим хай не псіхує, а шукає звідки стільки вологи іде. Або вода протікає, або може підвал мокрий якийсь. Він спец (з його слів) розбереться. Головне не казати дурь, що у всіх так.

Я не доказую і не затверджую шо у всіх так , я констатую факт в окремій оселі.

Якби ж …

  Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:41

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.

Так понятнее?или как ещё макнуть мордой лица?
Зараз забанят , ДС такой хуйні себе не позволял
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:51

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Мы балакаемо як сліпий з глухим
мой пример о том что грибок это форсмажор, а не норма и даже в сельских банях середины 20века (без вентиляции) его не было, надо искать причину, а не разглагольствовать, что он есть у всех.

Где я сказал шо у всех? А можете навести пример бани в Українському селі? В кожній хаті?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:55

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.

Так понятнее?или как ещё макнуть мордой лица?
Зараз забанят , ДС такой хуйні себе не позволял

Ты на приколах , что_ле?? Принимать душ и готовить еду - это вроде обычное дело. У всех. Ладно написал бы «если в доме на первом этаже бассейн 5*5 метров»..
Иногда кажется ты под чем-то сидишь, Вадос.

Где я сказал шо у всех?


Везде!
Ты не написал «вот например у меня..»
Ты написал как возражение, что нельзя держать в доме +18, потому что при приготовлении еды и принятии теплого душа будет грибок. Все верно?? То есть так будет у всех. Да?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 сер, 2023 18:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:58

  Vadim_ написав:Где я сказал шо у всех? А можете навести пример бани в Українському селі? В кожній хаті?
вам скучно?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... SIkQt.html

и что вам даст чья то сферическая баня в вакууме? там есть номер телефона, позвоните спросите есть ли у них грибок, если мне не верите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:05

  Hotab написав:
Ты на приколах , что_ле?? Принимать душ и готовить еду - это вроде обычное дело. У всех. Ладно написал бы «если в доме на первом этаже бассейн 5*5 метров»..
Иногда кажется ты под чем-то сидишь, Вадос.

Сижу под реальностью жития/бытия пэрэсічного , просто проживаю в частном доме простом и пытаюсь космонавтам интернетным рассказать о бытие, реалиях...
Vadim_
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