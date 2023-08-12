Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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cherchiltank , у мене бачив до 40 взимку без додаткового зволоження (на сушарці лежало свіжовипране) . Але коли нижче 40, то вмикаю додаткове. Намагаюсь 50 хоча б. Але це по кілька резервуарів доливаю за добу. Вадим хай не псіхує, а шукає звідки стільки вологи іде. Або вода протікає, або може підвал мокрий якийсь. Він спец (з його слів) розбереться. Головне не казати дурь, що у всіх так.
Hotab написав:cherchiltank , у мене бачив до 40 взимку без додаткового зволоження (на сушарці лежало свіжовипране) . Але коли нижче 40, то вмикаю додаткове. Намагаюсь 50 хоча б. Але це по кілька резервуарів доливаю за добу. Вадим хай не псіхує, а шукає звідки стільки вологи іде. Або вода протікає, або може підвал мокрий якийсь. Він спец (з його слів) розбереться. Головне не казати дурь, що у всіх так.
Я не доказую і не затверджую шо у всіх так , я констатую факт в окремій оселі. Нажаль специфічній форум і не можливо вставити зображення напряму а лише через приблуду сторонню
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 13 сер, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:cherchiltank , у мене бачив до 40 взимку без додаткового зволоження (на сушарці лежало свіжовипране) . Але коли нижче 40, то вмикаю додаткове. Намагаюсь 50 хоча б. Але це по кілька резервуарів доливаю за добу. Вадим хай не псіхує, а шукає звідки стільки вологи іде. Або вода протікає, або може підвал мокрий якийсь. Він спец (з його слів) розбереться. Головне не казати дурь, що у всіх так.
Я не доказую і не затверджую шо у всіх так , я констатую факт в окремій оселі.
Якби ж …
Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме , заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
Vadim_ написав:При минусовых температурах за бортом и +18С в доме , заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
Так понятнее?или как ещё макнуть мордой лица? Зараз забанят , ДС такой хуйні себе не позволял
Ты на приколах , что_ле?? Принимать душ и готовить еду - это вроде обычное дело. У всех. Ладно написал бы «если в доме на первом этаже бассейн 5*5 метров».. Иногда кажется ты под чем-то сидишь, Вадос.
Где я сказал шо у всех?
Везде! Ты не написал «вот например у меня..» Ты написал как возражение, что нельзя держать в доме +18, потому что при приготовлении еды и принятии теплого душа будет грибок. Все верно?? То есть так будет у всех. Да?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 сер, 2023 18:00, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав: Ты на приколах , что_ле?? Принимать душ и готовить еду - это вроде обычное дело. У всех. Ладно написал бы «если в доме на первом этаже бассейн 5*5 метров».. Иногда кажется ты под чем-то сидишь, Вадос.
Сижу под реальностью жития/бытия пэрэсічного , просто проживаю в частном доме простом и пытаюсь космонавтам интернетным рассказать о бытие, реалиях...