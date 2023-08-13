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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2410241124122413
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:09

  cherchiltank написав:В мене в літній кухні плюс 14 зимою - економлю газ - вологість 40 грибку не бачив

круто :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:23

  Vadim_ написав:Кстати ,вы в чём проживаете и где?
у меня несколько квартир, проживаю там, где мне удобнее, одна в Ирпене, о чём весь форум знает, где остальные не скажу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:29

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Мы балакаемо як сліпий з глухим
мой пример о том что грибок это форсмажор, а не норма и даже в сельских банях середины 20века (без вентиляции) его не было, надо искать причину, а не разглагольствовать, что он есть у всех.

причина в тому, що стіна "не дихає", особливо після "утеплення" екструдованим пінополістиролом (звичайний пінопласт трохи краще дихає ніж цей, який майже не пропускає повітря)

сільська мазанка дихала і зберігала тепло взимку і не нагрівалась влітку як будинок з газобетону
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:41

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Мы балакаемо як сліпий з глухим
мой пример о том что грибок это форсмажор, а не норма и даже в сельских банях середины 20века (без вентиляции) его не было, надо искать причину, а не разглагольствовать, что он есть у всех.

причина в тому, що стіна "не дихає", особливо після "утеплення" екструдованим пінополістиролом (звичайний пінопласт трохи краще дихає ніж цей, який майже не пропускає повітря)

сільська мазанка дихала і зберігала тепло взимку і не нагрівалась влітку як будинок з газобетону

Мені здається в сучасних реаліях ніякий будинок не дихає. Всюди, якшо навіть мінвата, то в стіні є грунтовки, клеї (під склохолст), всі пори закриті. З цим просто треба змиритись і провітрювати. Ну і звичайно є дорожчі рішення.
Hotab
 
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