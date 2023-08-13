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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:23
Vadim_ написав:
Кстати ,вы в чём проживаете и где?
у меня несколько квартир, проживаю там, где мне удобнее, одна в Ирпене, о чём весь форум знает, где остальные не скажу.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:29
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
Мы балакаемо як сліпий з глухим
мой пример о том что грибок это форсмажор, а не норма и даже в сельских банях середины 20века (без вентиляции) его не было, надо искать причину, а не разглагольствовать, что он есть у всех.
причина в тому, що стіна "не дихає", особливо після "утеплення" екструдованим пінополістиролом (звичайний пінопласт трохи краще дихає ніж цей, який майже не пропускає повітря)
сільська мазанка дихала і зберігала тепло взимку і не нагрівалась влітку як будинок з газобетону
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prodigy
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:41
prodigy написав: vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
Мы балакаемо як сліпий з глухим
мой пример о том что грибок это форсмажор, а не норма и даже в сельских банях середины 20века (без вентиляции) его не было, надо искать причину, а не разглагольствовать, что он есть у всех.
причина в тому, що стіна "не дихає", особливо після "утеплення" екструдованим пінополістиролом (звичайний пінопласт трохи краще дихає ніж цей, який майже не пропускає повітря)
сільська мазанка дихала і зберігала тепло взимку і не нагрівалась влітку як будинок з газобетону
Мені здається в сучасних реаліях ніякий будинок не дихає. Всюди, якшо навіть мінвата, то в стіні є грунтовки, клеї (під склохолст), всі пори закриті. З цим просто треба змиритись і провітрювати. Ну і звичайно є дорожчі рішення.
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Hotab
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:40
Vadim_ написав: rjkz написав: Striker написав:
Мені 20 градусів уже некомфортно, жінка взагалі при такій температурі ледь не труситься. Комфортно в районі від 22 до 23.5-24 взимку. Як деякі живуть при 18 градусах і нижче для мене загадка.
"Не любите котов? Вы просто не умеете их готовить"
Чем ниже температура - тем здоровее.
В том числе сон.
Сейчас на улице 22 градуса.
Не могу уснуть. Поставил кондер на 20. Это компромисс с женой.
Так поставил-бы на 18.
Зимой спим с открытым окном, но под пуховым одеялом.
Я, правда, раскрываюсь.
На самом деле, то, что "холодно" - это просто установка в голове.
Попробуйте стать под холодный душ.
Некомфортно?
Пока не привыкнете. Потом еще и удовольствие получать будете.
Можете попробовать пока лето и вода не очень холодная.
При минусовых температурах за бортом и +18С в доме
, заведётся грибок на стенах и плесень или не принимать тёплый душ и не готовить кушать.
НЕ знаю, у меня не заводился.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:48
Bolt написав: Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
, сильное заявление. Одновременно абсолютно неразумное.
Для грибка на стенах нужно куда больше факторов, чем разница температур в квартире и наружной, и наличия влажности
. В первую очередь это толщина стен , их утепление , наличие вентиляции и место точки росы.
Сразу видно - специалист
У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.
Бинго!
И снизошла Истина!
Пенопласт - пароНЕпроницаемый материал.
Кирпич, бетон, овноблок - паропроницаемы.
При температуре внутри помещении выше, чем снаружи, давление также выще и выдавливает влажность сквозь стену.
Но когда водяной пар доходит до пенопласта, то ему ничего не остается кроме как конденсироваться зимой, постепенно приводя к замоканию и еще бОЛьшей теплопередаче стены, таким образом точка конденсации (которую несколько ошибочно называют точкой росы, но не суть) смещается внутрь стены вплоть до поверхности внутри квартиры.
То есть, вначале зимы пенопластовое утепление работает, а к концу зимы оно уже вредит.
Поэтому утеплять пенопластом НЕЛЬЗЯ.
Надо использовать паропроницаемые материалы.
Например ватный утеплитель.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:57
Так это то, что рекламировал риелтор на обвальной ветке недели 2 назад.
"Беридуразавтранебудет"
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:24
Жалко Вадика на две недели забанили, а то мог бы черкнуть адресок пусть даже без конкретного номера дома, я б съездил после работы глянул, что там за место такое проклятое с повышенной влажностью.
Думается это частный сектор на Мандрыковской, где берег Днепра 60 лет назад ещё был, она сейчас на пару метров ниже набережной, или Амур, но там серъёзная проблема с грунтовыми водами и подтоплениями, а не точкой росы.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:35
rjkz написав: Bolt написав: Vadim_ написав:
Сразу видно - специалист
У нас в ОСББ грибок, на стенах в некоторых квартирах, как раз появился после утепления 150 мм пенопласта.
Бинго!
И снизошла Истина!
Пенопласт - пароНЕпроницаемый материал.
Кирпич, бетон, овноблок - паропроницаемы.
При температуре внутри помещении выше, чем снаружи, давление также выще и выдавливает влажность сквозь стену.
Но когда водяной пар доходит до пенопласта, то ему ничего не остается кроме как конденсироваться зимой, постепенно приводя к замоканию и еще бОЛьшей теплопередаче стены, таким образом точка конденсации (которую несколько ошибочно называют точкой росы, но не суть) смещается внутрь стены вплоть до поверхности внутри квартиры.
То есть, вначале зимы пенопластовое утепление работает, а к концу зимы оно уже вредит.
Поэтому утеплять пенопластом НЕЛЬЗЯ.
Надо использовать паропроницаемые материалы.
Например ватный утеплитель.
Ну ХЗ, у мня дом уже 12 лет пенопластом утепленн, грибок не наблюдается.
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Bolt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 23:10
Bolt
, но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.
Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
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Hotab
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