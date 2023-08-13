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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 23:23
Hotab написав:Bolt
, но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.
Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
Я так само ХЗ), у мене 16 років. Пінобетон на 40 см плюс п‘ятірка пінопласту ( знаю, що це мало, пінопластом скоріше рівняв нерівності, плюс технологія була нова, у друга побухтіла штукатрка, вирішив перестрахуватись). За цей час вже мали би проявитись негативні наслідки. На 225 квадратів площі тисяча кубів газу за рік.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 23:24
Hotab написав:Bolt
, но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.
Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
У меня дом со шлакоблока, собственного изготовления.
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