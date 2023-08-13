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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 23:10
Bolt
, но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.
Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
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Hotab
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Додано: Нед 13 сер, 2023 23:23
Hotab написав:Bolt
, но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.
Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
Я так само ХЗ), у мене 16 років. Пінобетон на 40 см плюс п‘ятірка пінопласту ( знаю, що це мало, пінопластом скоріше рівняв нерівності, плюс технологія була нова, у друга побухтіла штукатрка, вирішив перестрахуватись). За цей час вже мали би проявитись негативні наслідки. На 225 квадратів площі тисяча кубів газу за рік.
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gonchik74
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Додано: Нед 13 сер, 2023 23:24
Hotab написав:Bolt
, но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.
Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
У меня дом со шлакоблока, собственного изготовления.
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Bolt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 23:44
Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
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Hotab
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Додано: Нед 13 сер, 2023 23:52
Hotab написав:Bolt
, можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
нельзя. у тебя талант к строительству. развивай!
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vitaliiangel
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:00
Hotab написав:Bolt
, но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.
Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
Если не ошибаюсь то и сейчас допускается утепление кирпичных конструкций пенопластом, только до определенной этажности. С 2004 года по 2013(приблизительно) все многоэтажные дома утеплялись пенопластом, сам не сталкивался с грибком, когда проживал в таких домах, и от знакомых не слышал.
Но вот газоблок точно обидется если его утеплить пенопластом. Это уже факт.
Востаннє редагувалось hume
в Пон 14 сер, 2023 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:01
Hotab написав:Bolt
, можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.
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Bolt
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:06
hume написав:
сам не сталкивался с грибком, когда проживал в таких домах, и от знакомых не слышал.
у меня кирпич и пенопласт, а сверху пенопласта баумит не знаю что за смесь, но выглядит как застывшая смола. Сейчас в Ирпене пенопласт для утепления не используется. В ход пошла минвата.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 14 сер, 2023 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:09
Bolt написав: Hotab написав:Bolt
, можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.
Работать с ними неудобно, сильно крошится, блоки пустотелые и сыпятся при любой попытке заштробить туда что-то, или подрозетники вырезать. Отличная слышимость между помещениями с перегородкой из этого замечательного материала, субстанция полая, а в следствии ремонтных действий окончательно нарушается её конструкция.
Востаннє редагувалось hume
в Пон 14 сер, 2023 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:10
hume написав: Bolt написав: Hotab написав:Bolt
, можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.
Работать с ними неудобно, сильно крошатся, блоки пустотелые и сыпятся при любой попытке заштробить туда что-то, или подрозетники вырезать. Отличная слышимость между помещениями с перегородкой из этого замечательного материала, субстанция полая, а в следствии ремонтных действий окончательно нарушается её конструкция.
керамоблок туда же
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