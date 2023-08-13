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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:10

Bolt , но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.

IMG-3806


Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:23

  Hotab написав:Bolt , но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.

IMG-3806


Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.

Я так само ХЗ), у мене 16 років. Пінобетон на 40 см плюс п‘ятірка пінопласту ( знаю, що це мало, пінопластом скоріше рівняв нерівності, плюс технологія була нова, у друга побухтіла штукатрка, вирішив перестрахуватись). За цей час вже мали би проявитись негативні наслідки. На 225 квадратів площі тисяча кубів газу за рік.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:24

  Hotab написав:Bolt , но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.

IMG-3806


Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.

У меня дом со шлакоблока, собственного изготовления.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:44

Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:52

  Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))

нельзя. у тебя талант к строительству. развивай!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:00

  Hotab написав:Bolt , но вообще аероковские манагеры не рекомендуют обшивать их блоки ППС . Только минвата. Якобы действительно блок набирает из комнаты лишнюю влагу и теплоизоляционные свойства его ухудшаются . Хотя, повторюсь, то , чем предлагается грунтовать блок, оно ну никак не о дыхании. Там как резиновая желтая пленочка.

IMG-3806


Я уже не говорю о клеях при финишной отделке.

Если не ошибаюсь то и сейчас допускается утепление кирпичных конструкций пенопластом, только до определенной этажности. С 2004 года по 2013(приблизительно) все многоэтажные дома утеплялись пенопластом, сам не сталкивался с грибком, когда проживал в таких домах, и от знакомых не слышал.

Но вот газоблок точно обидется если его утеплить пенопластом. Это уже факт.
Востаннє редагувалось hume в Пон 14 сер, 2023 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:01

  Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))

Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:06

  hume написав:сам не сталкивался с грибком, когда проживал в таких домах, и от знакомых не слышал.
у меня кирпич и пенопласт, а сверху пенопласта баумит не знаю что за смесь, но выглядит как застывшая смола. Сейчас в Ирпене пенопласт для утепления не используется. В ход пошла минвата.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:09

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))

Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.

Работать с ними неудобно, сильно крошится, блоки пустотелые и сыпятся при любой попытке заштробить туда что-то, или подрозетники вырезать. Отличная слышимость между помещениями с перегородкой из этого замечательного материала, субстанция полая, а в следствии ремонтных действий окончательно нарушается её конструкция.
Востаннє редагувалось hume в Пон 14 сер, 2023 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:10

  hume написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))

Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.

Работать с ними неудобно, сильно крошатся, блоки пустотелые и сыпятся при любой попытке заштробить туда что-то, или подрозетники вырезать. Отличная слышимость между помещениями с перегородкой из этого замечательного материала, субстанция полая, а в следствии ремонтных действий окончательно нарушается её конструкция.

керамоблок туда же
vitaliiangel
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