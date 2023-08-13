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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:14

  vitaliiangel написав:керамоблок туда же

Керамоблок состоит из множества ячеек, а в гвноблоках от Ковальский пустота между стенками блока, одна большая ячейка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:21

vitaliiangel ,

керамоблок туда же

Ты с Хьюмом и без меня всех на лопатки разложил)).
Hotab
 
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