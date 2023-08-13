Керамоблок состоит из множества ячеек, а в гвноблоках от Ковальский пустота между стенками блока, одна большая ячейка
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:14
Додано: Пон 14 сер, 2023 00:21
vitaliiangel ,
Ты с Хьюмом и без меня всех на лопатки разложил)).
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