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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 00:14
vitaliiangel написав:
керамоблок туда же
Керамоблок состоит из множества ячеек, а в гвноблоках от Ковальский пустота между стенками блока, одна большая ячейка
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hume
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:21
vitaliiangel
,
керамоблок туда же
Ты с Хьюмом и без меня всех на лопатки разложил)).
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Hotab
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Додано: Пон 14 сер, 2023 06:35
hume написав: Bolt написав: Hotab написав:Bolt
, можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.
Работать с ними неудобно, сильно крошится, блоки пустотелые и сыпятся при любой попытке заштробить туда что-то, или подрозетники вырезать. Отличная слышимость между помещениями с перегородкой из этого замечательного материала, субстанция полая, а в следствии ремонтных действий окончательно нарушается её конструкция.
Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
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Bolt
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