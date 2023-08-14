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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:14
vitaliiangel написав:
керамоблок туда же
Керамоблок состоит из множества ячеек, а в гвноблоках от Ковальский пустота между стенками блока, одна большая ячейка
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hume
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:21
vitaliiangel
,
керамоблок туда же
Ты с Хьюмом и без меня всех на лопатки разложил)).
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Hotab
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Додано: Пон 14 сер, 2023 06:35
hume написав: Bolt написав: Hotab написав:Bolt
, можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
Крім випромінкння 25 мікроренен за годину (при природніх 13-14)інших незручностей не зауважив.
Работать с ними неудобно, сильно крошится, блоки пустотелые и сыпятся при любой попытке заштробить туда что-то, или подрозетники вырезать. Отличная слышимость между помещениями с перегородкой из этого замечательного материала, субстанция полая, а в следствии ремонтных действий окончательно нарушается её конструкция.
Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
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Bolt
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:02
Bolt написав:
Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я окуел за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:16
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я окуел за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.
Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:41
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:51
Bolt написав:
Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:57
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?
Так я лет пять шлакоблоками занимался. Когда под конец начали выживать с арендованого участка на клепал по себестоимости шлакоблок ов и отвёз на участок. Благо на круг там с 12 км получалось.
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