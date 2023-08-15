RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2411241224132414
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:02

  Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18792
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:16

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.

Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
Bolt
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:41

  andrii_korabetskyi1 написав:Кто-то пробувал снимать квартиру в этом районе?
https://kvartiri.com.ua/orenda-kvartiri ... zna-525850
Сам только переехал в Киев по учебе и ищу жилье по деньгам. :lol:

Дорогувато
Шум від поїздів
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 698
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:51

  Bolt написав:Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18792
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:57

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?

Так я лет пять шлакоблоками занимался. Когда под конец начали выживать с арендованого участка на клепал по себестоимости шлакоблок ов и отвёз на участок. Благо на круг там с 12 км получалось.
Bolt
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:59

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.

Ірпіньська нерухомість зроблена з г-на?
  Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))

Більшість сучасних новобудів - зроблена саме з цього матеріалу.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23321
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:09

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.

Ірпіньська нерухомість зроблена з г-на?
  Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))

Більшість сучасних новобудів - зроблена саме з цього матеріалу.

Ви плутаєте шлакоблок з піноблоком(він же Γοвноблок)
Bolt
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2411241224132414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11157, 11158, 11159
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
111587 27695902
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 22:32
Прохожий
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 759, 760, 761
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7604 6672461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 17:20
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 979, 980, 981
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9807 6122352
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 сер, 2023 13:53
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (425)
16.08.2023 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.