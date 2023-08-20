Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона. Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.
Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона. Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.
Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
Bolt написав:Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?
Bolt написав:Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?
Так я лет пять шлакоблоками занимался. Когда под конец начали выживать с арендованого участка на клепал по себестоимости шлакоблок ов и отвёз на участок. Благо на круг там с 12 км получалось.
Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона. Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.
Ірпіньська нерухомість зроблена з г-на?
Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))
Більшість сучасних новобудів - зроблена саме з цього матеріалу.
Ви плутаєте шлакоблок з піноблоком(він же Γοвноблок)
Де у Києві вигідно орендувати житло: оприлюднено карту https://glavcom.ua/kyiv/news/de-u-kijev ... 49866.html Автор переплутав південний схід з південним заходом. Загалом інформація до відома. Готуймося підвищувати орендні ставки у вересні..., якщо воєнні обставини дозволять.