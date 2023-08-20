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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2411241224132414
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:02

  Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:16

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.

Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:41

  andrii_korabetskyi1 написав:Кто-то пробувал снимать квартиру в этом районе?
https://kvartiri.com.ua/orenda-kvartiri ... zna-525850
Сам только переехал в Киев по учебе и ищу жилье по деньгам. :lol:

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cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:51

  Bolt написав:Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:57

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Шлак получившийся в результате сгорания угля при высокой т-ре(в печь ещё газ подаётся для подсветки) по консистенции похож на стекло со схожей твёрдость. А так как делал блоки для себя, то в раствор давал больше воды. Он получался более плотным. В результате блок вместо стандартных 32 кг весил 24. (20х25х40)
не лень было вам этим заниматься. и что много сэкономили?

Так я лет пять шлакоблоками занимался. Когда под конец начали выживать с арендованого участка на клепал по себестоимости шлакоблок ов и отвёз на участок. Благо на круг там с 12 км получалось.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:09

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Вы, наверное с какими-то не качественными блоками сталкивались. Моими хоть из пушки стрелять можно, не намного слабее обычного бетона.
Пы. Сы. Как, то решил увеличить окна в цоколе (сначала сделал узкие, высоко Бо думал гараж там будет), то каждый проем дня по два расширял с помощью перфоратора и большой болгарке с алмазный диском. Прикладке раствора не жалел. Тож стены были практически бетонные.
мне окно в помещении из 40см керамоблока алмазным диском большого диаметра вырезали меньше чем за час, я ... за что плачу 3кгрн. Строители сказали с хорошим кирпичем бы полдня возились а с бетоном и за день бы не успели. После чего я не покупаю помещения из говноблоков. Хочу чтобы у строителей в следующий раз было больше работы.

Ірпіньська нерухомість зроблена з г-на?
  Hotab написав:Bolt , можна я не буду розвивати тему, що шлакоблок для житла - це недобре ?)))))

Більшість сучасних новобудів - зроблена саме з цього матеріалу.

Ви плутаєте шлакоблок з піноблоком(він же Γοвноблок)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 17:03

Де у Києві вигідно орендувати житло: оприлюднено карту https://glavcom.ua/kyiv/news/de-u-kijev ... 49866.html
Автор переплутав південний схід з південним заходом. Загалом інформація до відома. Готуймося підвищувати орендні ставки у вересні..., якщо воєнні обставини дозволять.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:14

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Доброго вечора. Планую з наступного місяця підняти ціну оренди до 90% від цін осени 21-го. Як вважаєте, реально? В якому стані зараз ринок?
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:39

Vlad442 у мене в грн значно вище ніж в 21му. В долл трошки нижче зараз (відсотків на 10)
budmix_org
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