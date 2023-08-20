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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 сер, 2023 14:10
Успіх написав: Vlad442 написав:
Доброго вечора. Планую з наступного місяця підняти ціну оренди до 90% від цін осени 21-го. Як вважаєте, реально? В якому стані зараз ринок?
Тобто, восени 21-го здавали умовно за 5000, а тепер хочете виставити за 9000-9500?
Нагадайте - це в Києві, чи Харкові?
90% в гривні, чи долларі?
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