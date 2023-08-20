RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2412241324142415
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:12

budmix_org
Киев?
А можно , примерное описание?
У меня, например, 1к, спальник без метро. Было 7.5, на сегодняшний день не могу даже 7 сделать, достаточно предложений "соседей" по 6.5-7
Nick77
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:40

  Vlad442 написав:Доброго вечора. Планую з наступного місяця підняти ціну оренди до 90% від цін осени 21-го. Як вважаєте, реально? В якому стані зараз ринок?

Тобто, восени 21-го здавали умовно за 5000, а тепер хочете виставити за 9000-9500?
Нагадайте - це в Києві, чи Харкові?
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5247
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:10

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Доброго вечора. Планую з наступного місяця підняти ціну оренди до 90% від цін осени 21-го. Як вважаєте, реально? В якому стані зараз ринок?

Тобто, восени 21-го здавали умовно за 5000, а тепер хочете виставити за 9000-9500?
Нагадайте - це в Києві, чи Харкові?

90% в гривні, чи долларі?
Bolt
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:20

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Думаю що в гривні
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 707
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2412241324142415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, cherchiltank і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11167, 11168, 11169
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
111689 27751171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 12:20
барабашов
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 760, 761, 762
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7619 6680111
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2023 19:06
akurt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 124, 125, 126
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1251 5314763
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 сер, 2023 12:15
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2207)
28.08.2023 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.