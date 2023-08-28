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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:12

budmix_org
Киев?
А можно , примерное описание?
У меня, например, 1к, спальник без метро. Было 7.5, на сегодняшний день не могу даже 7 сделать, достаточно предложений "соседей" по 6.5-7
Nick77
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:40

  Vlad442 написав:Доброго вечора. Планую з наступного місяця підняти ціну оренди до 90% від цін осени 21-го. Як вважаєте, реально? В якому стані зараз ринок?

Тобто, восени 21-го здавали умовно за 5000, а тепер хочете виставити за 9000-9500?
Нагадайте - це в Києві, чи Харкові?
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:10

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Доброго вечора. Планую з наступного місяця підняти ціну оренди до 90% від цін осени 21-го. Як вважаєте, реально? В якому стані зараз ринок?

Тобто, восени 21-го здавали умовно за 5000, а тепер хочете виставити за 9000-9500?
Нагадайте - це в Києві, чи Харкові?

90% в гривні, чи долларі?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:20

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Думаю що в гривні
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:26

Nick77 в том то и дело, что не Киев. Влад тоже не за Киев спрашивал, он вроде из Днепра
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:55

budmix_org
У Влада и в Харькове есть и квартиры, и в Киеве
Если в Харькове аренда в гривне почти равна декабрю 21го - война всё и туда уже вернулись почти все переселенцы(кроме тех что другого цвета кожи)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:46

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Потрібні дворівневі кроваті під оренду, порадьте когось в Києві.
Якісні монолітні (щоб не розгойдувались)
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:17

Розумію, не усім вдається опанувати ГУГЛ. Не дякуйте. Ліжко двоярусне металеве Метакам Verona duo 200х90 Чорний матовий 8167 грн. https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-lizhk ... 72adf.html
Якщо не підходить, можна звернутися до ШІ. https://prometheus.org.ua/course/course ... nons230523
ihorkyiv
 
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