budmix_org
Киев?
А можно , примерное описание?
У меня, например, 1к, спальник без метро. Было 7.5, на сегодняшний день не могу даже 7 сделать, достаточно предложений "соседей" по 6.5-7
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:12
budmix_org
Киев?
А можно , примерное описание?
У меня, например, 1к, спальник без метро. Было 7.5, на сегодняшний день не могу даже 7 сделать, достаточно предложений "соседей" по 6.5-7
Додано: Нед 27 сер, 2023 13:40
Додано: Нед 27 сер, 2023 14:10
90% в гривні, чи долларі?
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:20
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Думаю що в гривні
Додано: Пон 28 сер, 2023 22:26
Nick77 в том то и дело, что не Киев. Влад тоже не за Киев спрашивал, он вроде из Днепра
Додано: Вів 29 сер, 2023 00:55
budmix_org
У Влада и в Харькове есть и квартиры, и в Киеве
Если в Харькове аренда в гривне почти равна декабрю 21го - война всё и туда уже вернулись почти все переселенцы(кроме тех что другого цвета кожи)
Додано: Сер 30 сер, 2023 09:46
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Потрібні дворівневі кроваті під оренду, порадьте когось в Києві.
Якісні монолітні (щоб не розгойдувались)
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:17
Розумію, не усім вдається опанувати ГУГЛ. Не дякуйте. Ліжко двоярусне металеве Метакам Verona duo 200х90 Чорний матовий 8167 грн.
Якщо не підходить, можна звернутися до ШІ.
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:15
Щоб не розгойдувались, двоярусне потрібно кріпити до стіни, особливо якщо воно високе.
Який ШІ вам це підкаже?
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:05
zerocool
Люди різні. Кумусь є непівладним ГУГЛ, а хтось не відчуває іронії.
Але загалом згоден: високоінтелектуальну ідею "прикріпити ліжко до стіни" ШІ явно не здужає.
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