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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:10

  ihorkyiv написав:zerocool
Люди різні. Кумусь є непівладним ГУГЛ, а хтось не відчуває іронії.
Але загалом згоден: високоінтелектуальну ідею "прикріпити ліжко до стіни" ШІ явно не здужає.

Ліжко до стіни, то ще лайтово:
https://youtu.be/sHbDQUlD25E?si=Vlt-CV10hG7CEPrx
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:03

Студенти розігріли ринок житла: ціни на оренду квартир у Києві стрімко ростуть https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_k ... mko-rostut
Почалося ?? Доведеться придбати більшого гаманця, а це додаткові витрати, які нівелюють зростання доходів. Якесь замкнене коло при "середній ціні на однокімнатні квартири 6 500 гривень на місяць".
ihorkyiv
 
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