Ліжко до стіни, то ще лайтово:
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:10
Ліжко до стіни, то ще лайтово:
Додано: Сер 30 сер, 2023 22:03
Студенти розігріли ринок житла: ціни на оренду квартир у Києві стрімко ростуть
Почалося ?? Доведеться придбати більшого гаманця, а це додаткові витрати, які нівелюють зростання доходів. Якесь замкнене коло при "середній ціні на однокімнатні квартири 6 500 гривень на місяць".
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|