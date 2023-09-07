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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2413241424152416
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:10

  ihorkyiv написав:zerocool
Люди різні. Кумусь є непівладним ГУГЛ, а хтось не відчуває іронії.
Але загалом згоден: високоінтелектуальну ідею "прикріпити ліжко до стіни" ШІ явно не здужає.

Ліжко до стіни, то ще лайтово:
https://youtu.be/sHbDQUlD25E?si=Vlt-CV10hG7CEPrx
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:03

Студенти розігріли ринок житла: ціни на оренду квартир у Києві стрімко ростуть https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_k ... mko-rostut
Почалося ?? Доведеться придбати більшого гаманця, а це додаткові витрати, які нівелюють зростання доходів. Якесь замкнене коло при "середній ціні на однокімнатні квартири 6 500 гривень на місяць".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:12

З'явились прогнози щодо цін на столичному ринку оренди житла https://one.ua/12481-poyavilis-prognozy ... ndy-zhilya
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:31

  ihorkyiv написав:Студенти розігріли ринок житла: ціни на оренду квартир у Києві стрімко ростуть https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_k ... mko-rostut
Почалося ?? Доведеться придбати більшого гаманця, а це додаткові витрати, які нівелюють зростання доходів. Якесь замкнене коло при "середній ціні на однокімнатні квартири 6 500 гривень на місяць".

До речі, вчора під львівським Ашаном бачив досить велику групу індійців(з десяток). З ймовірністю. 95% думаю, що то студенти медунівера.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:45

  Bolt написав:
  ihorkyiv написав:Студенти розігріли ринок житла: ціни на оренду квартир у Києві стрімко ростуть https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_k ... mko-rostut
Почалося ?? Доведеться придбати більшого гаманця, а це додаткові витрати, які нівелюють зростання доходів. Якесь замкнене коло при "середній ціні на однокімнатні квартири 6 500 гривень на місяць".

До речі, вчора під львівським Ашаном бачив досить велику групу індійців(з десяток). З ймовірністю. 95% думаю, що то студенти медунівера.

Если на последнем курсе, можно считать, что они выиграли джекпот в лотерею.
Через год их приймет Европа с распростёртыми объятиями, главное - начинать учить язык уже сейчас.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:59

[quote="5617901:antey1969"][quote="5617897:Bolt"][quote="5616113:ihorkyiv"]Студенти розігріли ринок житла: ціни на оренду квартир у Києві стрімко ростуть https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_k ... mko-rostut
Почалося ?? Доведеться придбати більшого гаманця, а це додаткові витрати, які нівелюють зростання доходів. Якесь замкнене коло при "середній ціні на однокімнатні квартири 6 500 гривень на місяць".[/quote]
До речі, вчора під львівським Ашаном бачив досить велику групу індійців(з десяток). З ймовірністю. 95% думаю, що то студенти медунівера.[/quote]
Если на последнем курсе, можно считать, что они выиграли джекпот в лотерею.
Через год их приймет Европа с распростёртыми объятиями, главное - начинать учить язык уже сейчас.[/quote]
Тяжело сказать какой курс. Прошлой весной все толпой на Польшу эвакуировалось. Под вокзалом не понимал, не то в Индии, не то в Африке находишься.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:35

Здалась моя квартирко в Чабані парадіз.
Сума здачи 10 тис.
Куплен диван за 19 тис. Думаю дорого но я не покупал, все родственники.
Ну и на краску подновить ушло пару тіс.

Инженер с Днепра, временно.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:45

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Меня тут за 10,5 тыс так раскритиковали на форуме! правда коммуналка одна из самых высоких в Киеве за квм 14 гривен и консьерж 330.счет за электрику пришел около 800 гривен не знаю что они там включали домой поздно приходят работают без выходных
tzeery608
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:28

  Хомякоид написав:Здалась моя квартирко в Чабані парадіз.
Сума здачи 10 тис.
Куплен диван за 19 тис. Думаю дорого но я не покупал, все родственники.
Ну и на краску подновить ушло пару тіс.

Инженер с Днепра, временно.

10 тис грн то скільки євриків? 250 )) Один раз в гермашці в супермаркет сходити? І воно вам треба таке щастя, яке ще потребує удаленного управління та безкінечних капіталовкладень? Ех...загадкова душа українського заробітчанина...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:58

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:Здалась моя квартирко в Чабані парадіз.
Сума здачи 10 тис.
Куплен диван за 19 тис. Думаю дорого но я не покупал, все родственники.
Ну и на краску подновить ушло пару тіс.

Инженер с Днепра, временно.

10 тис грн то скільки євриків? 250 )) Один раз в гермашці в супермаркет сходити? І воно вам треба таке щастя, яке ще потребує удаленного управління та безкінечних капіталовкладень? Ех...загадкова душа українського заробітчанина...

хомяк покупает только жесткую уценёнку и возможно заглядывает в контейнеры за магазином, так что ему легко может хватить на 5-10 походов в супермаркет :mrgreen:
опять же развозчик пиццы может в конце смены на халяву замутить просрочку :idea:
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