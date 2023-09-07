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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2414241524162417
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:18

  cherchiltank написав:Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати

Безробіття, демографічна криза, зростання злочинності з усіма випливаючими наслідками.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:13

  fler написав:
  cherchiltank написав:Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати

Безробіття, демографічна криза, зростання злочинності з усіма випливаючими наслідками.

Це оптимістичний сценарій
cherchiltank
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