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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13
Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати
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cherchiltank
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:18
cherchiltank написав:
Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги
навіть не хочу казати
Безробіття, демографічна криза, зростання злочинності з усіма випливаючими наслідками.
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fler
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:13
fler написав: cherchiltank написав:
Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги
навіть не хочу казати
Безробіття, демографічна криза, зростання злочинності з усіма випливаючими наслідками.
Це оптимістичний сценарій
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cherchiltank
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