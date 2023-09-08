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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:18
Додано: Чет 07 вер, 2023 23:13
Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:56
Прохожий не надо проецировать свои прикоючения за границей на других форумчан
Додано: П'ят 08 вер, 2023 04:07
Та мне ети деньги не перепадают, все родственникам.
Родственники довольні здачей, старая квартирантка платила 7 тіс.
Все таки наверно надо менять время от времени квартирантов, моя жила 8 лет, платила по минимуиу.
Кстати по сравнению с 2015 здача очень большой контраст.
Тогда за пол дня сильно больше 10 звонков, 5 реальніх просмотров.
Сейчас неделю тишина, потом нарисовалось два реальніх претендента.
Так что с вступлением в ЕС как бі не пришлось досками забивать или за комуналь здавать
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