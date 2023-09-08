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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2414241524162417
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:18

  cherchiltank написав:Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати

Безробіття, демографічна криза, зростання злочинності з усіма випливаючими наслідками.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:13

  fler написав:
  cherchiltank написав:Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати

Безробіття, демографічна криза, зростання злочинності з усіма випливаючими наслідками.

Це оптимістичний сценарій
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:56

  Прохожий написав:
  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:Здалась моя квартирко в Чабані парадіз.
Сума здачи 10 тис.
Куплен диван за 19 тис. Думаю дорого но я не покупал, все родственники.
Ну и на краску подновить ушло пару тіс.

Инженер с Днепра, временно.

10 тис грн то скільки євриків? 250 )) Один раз в гермашці в супермаркет сходити? І воно вам треба таке щастя, яке ще потребує удаленного управління та безкінечних капіталовкладень? Ех...загадкова душа українського заробітчанина...

хомяк покупает только жесткую уценёнку и возможно заглядывает в контейнеры за магазином, так что ему легко может хватить на 5-10 походов в супермаркет :mrgreen:
опять же развозчик пиццы может в конце смены на халяву замутить просрочку :idea:



Прохожий не надо проецировать свои прикоючения за границей на других форумчан :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 04:07

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:Здалась моя квартирко в Чабані парадіз.
Сума здачи 10 тис.
Куплен диван за 19 тис. Думаю дорого но я не покупал, все родственники.
Ну и на краску подновить ушло пару тіс.

Инженер с Днепра, временно.

10 тис грн то скільки євриків? 250 )) Один раз в гермашці в супермаркет сходити? І воно вам треба таке щастя, яке ще потребує удаленного управління та безкінечних капіталовкладень? Ех...загадкова душа українського заробітчанина...


Та мне ети деньги не перепадают, все родственникам.
Родственники довольні здачей, старая квартирантка платила 7 тіс.

Все таки наверно надо менять время от времени квартирантов, моя жила 8 лет, платила по минимуиу.

Кстати по сравнению с 2015 здача очень большой контраст.
Тогда за пол дня сильно больше 10 звонков, 5 реальніх просмотров.

Сейчас неделю тишина, потом нарисовалось два реальніх претендента.

Так что с вступлением в ЕС как бі не пришлось досками забивать или за комуналь здавать :shock:
Хомякоид
 
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