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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:18
Додано: П'ят 08 вер, 2023 04:07
Та мне ети деньги не перепадают, все родственникам.
Родственники довольні здачей, старая квартирантка платила 7 тіс.
Все таки наверно надо менять время от времени квартирантов, моя жила 8 лет, платила по минимуиу.
Кстати по сравнению с 2015 здача очень большой контраст.
Тогда за пол дня сильно больше 10 звонков, 5 реальніх просмотров.
Сейчас неделю тишина, потом нарисовалось два реальніх претендента.
Так что с вступлением в ЕС как бі не пришлось досками забивать или за комуналь здавать
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:18
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
вітаю, колеги!
продублюю своє питання до орендодавців київської нерухомості ще й тут:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
в моєму випадку це приблизно 60%-70% за комерцію в центрі з можливістю подальшого корегування, цікаво як у вас
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:06
В грн частково (не всім) +10% вже підняв, в доларах щє довго, до рівня початку війни чекати (мій прогноз 8-10 років, оптимістичний прогноз). Нікому аренду не зменьшував, березень, квітень, травень аренду не брав, хоч деякі готові були платити. почав підіймати коли побачив, що арендарі почали міняти торгівельне обладнання на нове, більш сучасне, тому порада більш придивляйтесь та спілкуйтесь з арендарями. З початку війни з 8 відійшов тільки один орендар, але він привів сам іншого, тому простою не було. Здача стріт-ретейл в сегменті трохи нижче середньго рівня.
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