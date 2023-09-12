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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13
Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги навіть не хочу казати
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cherchiltank
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:18
cherchiltank написав:
Ринок нерухомості зараз не про оренду - і це зараз - що буде після перемоги
навіть не хочу казати
Безробіття, демографічна криза, зростання злочинності з усіма випливаючими наслідками.
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fler
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 04:07
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Здалась моя квартирко в Чабані парадіз.
Сума здачи 10 тис.
Куплен диван за 19 тис. Думаю дорого но я не покупал, все родственники.
Ну и на краску подновить ушло пару тіс.
Инженер с Днепра, временно.
10 тис грн то скільки євриків? 250 )) Один раз в гермашці в супермаркет сходити? І воно вам треба таке щастя, яке ще потребує удаленного управління та безкінечних капіталовкладень? Ех...загадкова душа українського заробітчанина...
Та мне ети деньги не перепадают, все родственникам.
Родственники довольні здачей, старая квартирантка платила 7 тіс.
Все таки наверно надо менять время от времени квартирантов, моя жила 8 лет, платила по минимуиу.
Кстати по сравнению с 2015 здача очень большой контраст.
Тогда за пол дня сильно больше 10 звонков, 5 реальніх просмотров.
Сейчас неделю тишина, потом нарисовалось два реальніх претендента.
Так что с вступлением в ЕС как бі не пришлось досками забивать или за комуналь здавать
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Хомякоид
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Додано: Нед 10 вер, 2023 20:18
вітаю, колеги!
продублюю своє питання до орендодавців київської нерухомості ще й тут:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
в моєму випадку це приблизно 60%-70% за комерцію в центрі з можливістю подальшого корегування, цікаво як у вас
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kingkongovets
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:06
kingkongovets написав:
вітаю, колеги!
продублюю своє питання до орендодавців київської нерухомості ще й тут:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятними в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
в мене це приблизно 60%-70% за комерцію в центрі з можливістю корегування
В грн частково (не всім) +10% вже підняв, в доларах щє довго, до рівня початку війни чекати (мій прогноз 8-10 років, оптимістичний прогноз). Нікому аренду не зменьшував, березень, квітень, травень аренду не брав, хоч деякі готові були платити. почав підіймати коли побачив, що арендарі почали міняти торгівельне обладнання на нове, більш сучасне, тому порада більш придивляйтесь та спілкуйтесь з арендарями. З початку війни з 8 відійшов тільки один орендар, але він привів сам іншого, тому простою не було. Здача стріт-ретейл в сегменті трохи нижче середньго рівня.
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Borr
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Додано: Пон 11 вер, 2023 15:42
kingkongovets написав:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
+20% в грн від довоєнного цінника
це вже факт який є
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Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: Пон 11 вер, 2023 16:04
Нумізматика УКРАЇНА написав: kingkongovets написав:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
+20% в грн від довоєнного цінника
це вже факт який є
є якісь аргументи окрім вашої впевненості?
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 вер, 2023 16:07
kingkongovets написав: Нумізматика УКРАЇНА написав: kingkongovets написав:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
+20% в грн від довоєнного цінника
це вже факт який є
є якісь аргументи окрім вашої впевненості?
це ціна по чому наразі здалася житлова нерухомість
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Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: Вів 12 вер, 2023 11:01
kingkongovets написав:
вітаю, колеги!
продублюю своє питання до орендодавців київської нерухомості ще й тут:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
в моєму випадку це приблизно 60%-70% за комерцію в центрі з можливістю подальшого корегування, цікаво як у вас
Два объекта на уровне до 24.02
Один минус 5%, два +5%. Объекты в жилых комплексах, 1эт коммерция. В грн.
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asin
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Додано: Вів 12 вер, 2023 13:47
asin написав: kingkongovets написав:
вітаю, колеги!
продублюю своє питання до орендодавців київської нерухомості ще й тут:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
в моєму випадку це приблизно 60%-70% за комерцію в центрі з можливістю подальшого корегування, цікаво як у вас
Два объекта на уровне до 24.02
Один минус 5%, два +5%. Объекты в жилых комплексах, 1эт коммерция. В грн.
Якщо врахувати, що споживчі ціни в 2022 виросли на 26.6%, а в 2023 тенденція не змінилася, то радіти особливо немає чому.
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roberto dark
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