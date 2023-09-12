RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2415241624172418
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:50

roberto dark А хто серед нас, орендодавців, радіє? Слава богу, що живі та бізнес хоча б якось жевріє.
Сьогодні телефонували з АН Княжий дім, цікавилися в оренду і на продаж квартирою, яку востаннє виставляв у грудні 2017 р. і яка й досі зайнята. Кажуть, оновлюємо базу, орендний попит на економ клас з ремонтом біля метро активний. Буду підвищувати ставки на двох об"єктах.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 812
З нами з: 01.05.17
Подякував: 151 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:58

  roberto dark написав:
  asin написав:
  kingkongovets написав:вітаю, колеги!
продублюю своє питання до орендодавців київської нерухомості ще й тут:

який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?

в моєму випадку це приблизно 60%-70% за комерцію в центрі з можливістю подальшого корегування, цікаво як у вас

Два объекта на уровне до 24.02
Один минус 5%, два +5%. Объекты в жилых комплексах, 1эт коммерция. В грн.

Якщо врахувати, що споживчі ціни в 2022 виросли на 26.6%, а в 2023 тенденція не змінилася, то радіти особливо немає чому.
а где вы радость увидели?
asin
 
Повідомлень: 335
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2415241624172418
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11211, 11212, 11213
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
112128 27861082
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 вер, 2023 21:06
reus
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7707 6695738
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 вер, 2023 13:21
Ana
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 981, 982, 983
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9826 6132350
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 20:26
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (639)
12.09.2023 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.