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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 вер, 2023 14:50
roberto dark А хто серед нас, орендодавців, радіє? Слава богу, що живі та бізнес хоча б якось жевріє.
Сьогодні телефонували з АН Княжий дім, цікавилися в оренду і на продаж квартирою, яку востаннє виставляв у грудні 2017 р. і яка й досі зайнята. Кажуть, оновлюємо базу, орендний попит на економ клас з ремонтом біля метро активний. Буду підвищувати ставки на двох об"єктах.
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ihorkyiv
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Додано: Вів 12 вер, 2023 19:58
roberto dark написав: asin написав: kingkongovets написав:
вітаю, колеги!
продублюю своє питання до орендодавців київської нерухомості ще й тут:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
в моєму випадку це приблизно 60%-70% за комерцію в центрі з можливістю подальшого корегування, цікаво як у вас
Два объекта на уровне до 24.02
Один минус 5%, два +5%. Объекты в жилых комплексах, 1эт коммерция. В грн.
Якщо врахувати, що споживчі ціни в 2022 виросли на 26.6%, а в 2023 тенденція не змінилася, то радіти особливо немає чому.
а где вы радость увидели?
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asin
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Додано: Сер 13 вер, 2023 13:17
Нумізматика УКРАЇНА написав: kingkongovets написав:
який рівень гривневих цін оренди відносно ставок до 24/02/22 ви вважаєте прийнятним в нинішньому вересні? яких домовленностей ви досягли з орендарями?
+20% в грн від довоєнного цінника
це вже факт який є
Чомусь у більшості об,яв -10...-20% від довоєнних цін.
пан не ріелтор часом?
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Frant
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:56
Поднял до 90-95% от довоенных цен. Наобум. Представление о рынке не сложилось, поэтому поднимал не агрессивно, так как не готов идти на пересдачу.
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Vlad442
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:21
Vlad442 написав:Поднял до 90-95% от довоенных цен. Наобум. Представление о рынке не сложилось, поэтому поднимал не агрессивно, так как не готов идти на пересдачу.
Ви про ціну у грн.!?
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Alex_V_K_79
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:09
Дуже слушне питання,
бо проживаючи за кордоном, я також все рахую саме в валютному еквіваленті. Тому підйом навіть на рівень довоєнної ціни оренди, не компенсує більше ніж 50% падіння гривні відносно $.
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roberto dark
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:25
roberto dark написав:
Дуже слушне питання,
бо проживаючи за кордоном, я також все рахую саме в валютному еквіваленті. Тому підйом навіть на рівень довоєнної ціни оренди, не компенсує більше ніж 50% падіння гривні відносно $.
29/37 = +27%, пан за кордоном зовсім арифметику забув?
ну і взагалі постійно жити в одній країні і здавати житло в іншій - така собі ідея, не надійна, не як швейцарський годинник
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zerocool
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:25
zerocool написав: roberto dark написав:
Дуже слушне питання,
бо проживаючи за кордоном, я також все рахую саме в валютному еквіваленті. Тому підйом навіть на рівень довоєнної ціни оренди, не компенсує більше ніж 50% падіння гривні відносно $.
29/37 = +27%, пан за кордоном зовсім арифметику забув?
ну і взагалі постійно жити в одній країні і здавати житло в іншій - така собі ідея, не надійна, не як швейцарський годинник
пан зловтішається, що його більш сміливі співгромадяни, вклавшиєся в київську орендну нерухомість, недоотримують сверхприбутки, від яких його до того дико розривало
ментальність єврейської ковбасної еміграції детектед
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kingkongovets
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:42
zerocool написав: roberto dark написав:
Дуже слушне питання,
бо проживаючи за кордоном, я також все рахую саме в валютному еквіваленті. Тому підйом навіть на рівень довоєнної ціни оренди, не компенсує більше ніж 50% падіння гривні відносно $.
29/37 = +27%, пан за кордоном зовсім арифметику забув?
ну і взагалі постійно жити в одній країні і здавати житло в іншій - така собі ідея, не надійна, не як швейцарський годинник
Я відштовхувався від періоду до осені 2021, коли ще був досить високий попит на оренду і можна було легко купити доллар менше 27 гривень, та й курс 42 за доллар "помацали" минулого року і це очевидно НЕ кінець "викрутасів" національної валюти. Коли б я здавав нерухомість за гривню, то мусив би враховувати ризики її девальвації на рік(термін дії угоди).
P S Ви з тих, хто надіється на чудо, після відміни всіх обмежень НБУ, на валютному ринку ?
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roberto dark
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:59
kingkongovets написав: zerocool написав: roberto dark написав:
Дуже слушне питання,
бо проживаючи за кордоном, я також все рахую саме в валютному еквіваленті. Тому підйом навіть на рівень довоєнної ціни оренди, не компенсує більше ніж 50% падіння гривні відносно $.
29/37 = +27%, пан за кордоном зовсім арифметику забув?
ну і взагалі постійно жити в одній країні і здавати житло в іншій - така собі ідея, не надійна, не як швейцарський годинник
пан зловтішається, що його більш сміливі співгромадяни, вклавшиєся в київську орендну нерухомість, недоотримують сверхприбутки, від яких його до того дико розривало
ментальність єврейської ковбасної еміграції детектед
Найкращі із представників єврейського народу в Україні залишились і навіть стали президентами, помічниками, міністрами, радниками і т.д. Вони між іншим роблять гешефт "не по детски". Нажаль шановному пану до них, як до Відня "рачки")
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 15 вер, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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roberto dark
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