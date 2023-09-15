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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

roberto dark написав:
  kingkongovets написав:
Найкращі із представників єврейського народу в Україні залишились і навіть стали президентами, помічниками, радниками і т.д. Вони між іншим роблять гешефт "не по детски". Нажаль шановному пану до них, як до Відня "рачки")


заздрість вбиває)
а київська нерухомість працює
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:17

Чого мені заздрити? Все здаю у Львові за $ стабільно (навіть ціну підняв). А Київ нажаль все..Мабуть тепер по оренді на рівні із якимось периферійним Хмельницьким буде чи що?)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

roberto dark написав:Чого мені заздрити? Все здаю у Львові за $ стабільно (навіть ціну підняв). А Київ нажаль все..Мабуть тепер по оренді на рівні із якимось периферійним Хмельницьким буде чи що?)
назву вітки бачив?
тусуйся
kingkongovets
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