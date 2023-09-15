|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:05
roberto dark написав: kingkongovets написав:
Найкращі із представників єврейського народу в Україні залишились і навіть стали президентами, помічниками, радниками і т.д. Вони між іншим роблять гешефт "не по детски". Нажаль шановному пану до них, як до Відня "рачки")
заздрість вбиває)
а київська нерухомість працює
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10699
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:17
Чого мені заздрити? Все здаю у Львові за $ стабільно (навіть ціну підняв). А Київ нажаль все..Мабуть тепер по оренді на рівні із якимось периферійним Хмельницьким буде чи що?)
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:18
roberto dark написав:Чого мені заздрити? Все здаю у Львові за $ стабільно (навіть ціну підняв). А Київ нажаль все..Мабуть тепер по оренді на рівні із якимось периферійним Хмельницьким буде чи що?)
назву вітки бачив?
тусуйся
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10699
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2477 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|112211
|27886675
|
|
|7711
|6698321
|
П'ят 15 вер, 2023 10:20
akurt
|
|9826
|6133579
|
|