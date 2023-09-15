заздрість вбиває)
а київська нерухомість працює
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:05
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
заздрість вбиває)
а київська нерухомість працює
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:17
Чого мені заздрити? Все здаю у Львові за $ стабільно (навіть ціну підняв). А Київ нажаль все..Мабуть тепер по оренді на рівні із якимось периферійним Хмельницьким буде чи що?)
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:18
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
назву вітки бачив?
тусуйся
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|