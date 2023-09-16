Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко дійшов висновку, що максимальна загроза нависла над двома регіонами України, причому йдеться не про прифронтові області. Найбільший ризик залишитися комунікацій у двох великих містах - це Київ та Одеса.
За словами аналітика, вказаним обласним центрам потрібно багато енергії, і там відчувається гострий дефіцит генераційних потужностей.
"У Києві є генерація, але вона покриває у найкращому разі не більше 30% споживання. В Одесі взагалі немає нічого", – пояснив Харченко.
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