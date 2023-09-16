Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Названо міста України, які взимку можуть залишитися без опалення та електроенергії.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко дійшов висновку, що максимальна загроза нависла над двома регіонами України, причому йдеться не про прифронтові області. Найбільший ризик залишитися комунікацій у двох великих містах - це Київ та Одеса.
За словами аналітика, вказаним обласним центрам потрібно багато енергії, і там відчувається гострий дефіцит генераційних потужностей.
"У Києві є генерація, але вона покриває у найкращому разі не більше 30% споживання. В Одесі взагалі немає нічого", – пояснив Харченко.
Яке вам діло? Ви живете не в Україні, інвестуєте не в київську нерухомість. Я живу в Києві, і київська нерухомість мене цікавить.
Цікаво...Вам до мене діло є, а вам задати елементарне питання, ПО СУТІ цієї гілки між іншим, то ви вже "в штики". Я наразі не інвестую, бо вже давним давно маю. Дещо продав і задоволений. Зараз чекаю дна і може знову щось прикуплю. Надіюсь вас це не ображає?