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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2416241724182419
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 07:37

Названо міста України, які взимку можуть залишитися без опалення та електроенергії.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко дійшов висновку, що максимальна загроза нависла над двома регіонами України, причому йдеться не про прифронтові області. Найбільший ризик залишитися комунікацій у двох великих містах - це Київ та Одеса.


За словами аналітика, вказаним обласним центрам потрібно багато енергії, і там відчувається гострий дефіцит генераційних потужностей.

"У Києві є генерація, але вона покриває у найкращому разі не більше 30% споживання. В Одесі взагалі немає нічого", – пояснив Харченко.

https://top.today.ua/nazvano-mista-ukra ... oenergiyi/

Як вплинуть на ринок оренди ймовірні майбутні відключення електроенергії в Україні?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:46

  roberto dark написав:Чого мені заздрити? Все здаю у Львові за $ стабільно (навіть ціну підняв). А Київ нажаль все..Мабуть тепер по оренді на рівні із якимось периферійним Хмельницьким буде чи що?)

Не хочете перебратись на гілку Львівської нерухомості, чи ізраїльської? Що ви тут робите? Несете благородну місію, попереджаєте про блєкаути ? Чи радієте?
«Цель заброски?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:10

Хіба на цій гілці заборонена присутність інвесторів із Нью Йорку, Туреччини, Німеччини чи Ізраїлю? Модерація на форумі присутня, то ж якщо буде срач чи зрада то вони відпрацюють, не хвилюйтеся.

P S Ви hotab щось здаєте в оренду в Києві, чи хоча б наміряєтесь? Розкажіть про свої успіхи та плани на майбутнє в цій сфері.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:36

roberto dark ,

hotab щось здаєте в оренду в Києв


Яке вам діло? Ви живете не в Україні, інвестуєте не в київську нерухомість.
Я живу в Києві, і київська нерухомість мене цікавить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:23

  Hotab написав:roberto dark ,

hotab щось здаєте в оренду в Києв


Яке вам діло? Ви живете не в Україні, інвестуєте не в київську нерухомість.
Я живу в Києві, і київська нерухомість мене цікавить.

Цікаво...Вам до мене діло є, а вам задати елементарне питання, ПО СУТІ цієї гілки між іншим, то ви вже "в штики". Я наразі не інвестую, бо вже давним давно маю. Дещо продав і задоволений. Зараз чекаю дна і може знову щось прикуплю. Надіюсь вас це не ображає?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:28

  roberto dark написав:Дещо продав і задоволений.
почку?
vitaliiangel
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